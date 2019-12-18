HABER

Cinsel saldırıya uğrayan yaşlı kadın duruşma öncesi gözyaşı döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 11:33 | Son Güncelleme

Adana’da tecavüz etmeye çalıştığı yaşlı kadını darp ettiği ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edilirken, 80 yaşındaki Fatma Altunöz duruşma öncesi, "Ben namusum için yaşarım" diyerek gözyaşı döktü.Olay, merkez Yüreğir ilçesi, Belören Mahallesinde 9 Eylül gecesi meydana geldi.

Adana’da tecavüz etmeye çalıştığı yaşlı kadını darp ettiği ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edilirken, 80 yaşındaki Fatma Altunöz duruşma öncesi, "Ben namusum için yaşarım" diyerek gözyaşı döktü.
Olay, merkez Yüreğir ilçesi, Belören Mahallesinde 9 Eylül gecesi meydana geldi. İddiaya göre, kocası Hüseyin Altunöz’ü 10 yıl önce kaybeden 6 çocuk, 25 torun sahibi Fatma Altunöz, namaz kılıp yattıktan kısa bir süre sonra yüzünde bir el hissetti. Gözünü açtığında karşısında bir adam gördü. Yaşlı kadın, çığlık atıp "yetişin komşular" diye bağırdı. Şahıs, kadının ağzına eliyle bastırarak bağırmasını önlemeye çalıştı. Daha sonra da kadına yumruk attı. Yaşlı kadın, elini ısırınca sinirlenen şahıs, hem taciz edip hem de yumruklamaya devam etti. Bu sırada sokaktan sesler gelmeye başlayınca şahıs korkup kaçtı. Eve gelen mahalleli, yaşlı kadını kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını hastaneye kaldırırken Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli evli ve 2 çocuk babası İ.M.’yi (54) gözaltına aldı. İ.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinsel suçtan sabıkalı
Adana Bölge Adliye Mahkemesindeki 30. Asliye Ceza Mahkemesinde hakkında ‘Cinsel saldırı, darp ve haneye tecavüz’ suçlarından dava açılan İ.M.’nin ikinci duruşması öncesi ailenin avukatı Ali Şimşek, gazetecilere açıklama yaptı. Şimşek, “Ülkemizde son dönemlerde cinsel saldırıda artış gözlenmekte. Bugünde müvekkilimiz 80 yaşında bakıma muhtaç birisi. Biraz sonra duruşması yapılacak. Tanıklar dinlenecek. Adaletin tecelli etmesi ve dosyamızın biran önce karara ulaşmasını mahkemeden talep edeceğiz. Saldırıyı yapan kişinin 2016 yılında yine cinsel taciz suçundan hakkında kamu davası açılmış ve ceza almış kişidir. En üst şekilde ceza indirimi yapılmaksızın ceza almasını talep edeceğiz” diye konuştu.

"Namus için yaşıyoruz"
Duruşma öncesi öfkesinden elleri titreyen Fatma Altunöz ise, davadan vazgeçmeyeceğini belirterek, "Parayla susmam ben. Namusumla yaşarım ben. Namusumla geldim dünyaya, namusumla giderim. Benim çocuklarım, torunlarım var. Ben onun yaşında mıyım da benim namusumu istiyor. Sizin başınıza gelse siz ne derseniz. Tutuklansın istiyorum. Namusum için yaşarım ben. Her yerimde altın olsa bile altın atılır ama namus atılmaz. Namus için yaşıyoruz bu dünyada. Benim kocam 60 yıldır bana bir tokat bile atmadı. Bak her yerim yara benim hala” ifadelerini kullandı.
Dava öncesi bazı kadın hakları savunucuları da ellerinde döviz açarak adaletin biran önce tecelli etmesini istedi.

PARTNERMahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'Mahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'
HDP önündeki oturma eyleminde 107'nci günHDP önündeki oturma eyleminde 107'nci gün
Elazığ siste kayboldu, görüş mesafesi yer yer 5 metrenin altına indiElazığ siste kayboldu, görüş mesafesi yer yer 5 metrenin altına indi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu

Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Doğa Koleji için 600 milyon TL'lik teklif

Doğa Koleji için 600 milyon TL'lik teklif

Operasyon başladı! JÖH ve PÖH katılıyor

Operasyon başladı! JÖH ve PÖH katılıyor

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika Doğa Koleji açıklaması

Bakan Selçuk'tan son dakika Doğa Koleji açıklaması

Son dakika: Eski Başbakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Eski Başbakanlık çalışanlarına operasyon!

İstanbul merkezli 3 ilde tefecilik çetesine yönelik operasyon

Harekete geçildi! Tefecilik, yağma, tehdit...

Çorum'dan kahreden intihar haberleri! Kendilerini tavana astılar

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

İple boğarak öldürüp yol kenarına atmışlardı! Kim olduğu ortaya çıktı

İple boğarak öldürüp yol kenarına atmışlardı! Kimliği belli oldu

Son dakika: Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınlandı

Kritik genelge yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.