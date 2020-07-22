Cinsel saldırıyla suçlanan Tuma Çelik ile ilgili yeni gelişme

Karma Komisyon, cinsel saldırıyla suçlanan ve HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele almak üzere bir araya geldi.
Toplantıda, dosyayı görüşmek üzere beş kişilik hazırlık komisyonu kuruldu.
AK Parti'den Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm hazırlık komisyonuna üye olarak seçildi.
Hazırlık komisyonunun ileri günlerde toplanarak, dosyayı ele alması bekleniyor.
Kaynak: AA