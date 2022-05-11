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Cinsel sorunlar nedeniyle "mutluluk çubuğu" taktırdı, hayatı altüst oldu

11.05.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan Y.S., cinsel rahatsızlık gerekçesiyle doktora gitti. Tedavi amacıyla "Mutluluk çubuğu" taktıran genç, doktorun malzeme eksikliğini bahane edip, operasyonu aceleye getirdiğini öne sürdü. His kaybı yaşadığını ifade eden Y.S.'nın hayatı, başına gelenlerden sonra kabusa döndü.

Cinsel sorunlar nedeniyle "mutluluk çubuğu" taktırdı, hayatı altüst oldu

Yaşadığı cinsel rahatsızlık sonrası doktora giden 32 yaşındaki Y.S.'nin hayatı altüst oldu. Halk arasında "mutluluk çubuğu" olarak bilinen protez ameliyatı olan genç, doktorun ihmalleri sonrası hayatını kabusa döndüğünü ifade etti...

MEMNUN KALINCA "MUTLULUK ÇUBUĞU" TAKTIRMAK İSTEDİ

İstanbul'da, yaşadığı cinsel rahatsızlık nedeniyle "mutluluk çubuğu" olarak bilinen protez için ameliyat olan Y.S.'nin hayatı tepetaklak oldu. Sabah'ta yer alan habere göre, cinsel sorunlar nedeniyle özel klinikte tedavi uygulanan Y.S., daha sonra memnun kaldığı bu tedavinin gelişmiş tekniği olan ve "mutluluk çubuğu" olarak bilinen penis protezini taktırmak istedi. Ancak Prof. Dr. H.C.'ye ameliyat olan genç adamda tamamen his kaybı ortaya çıktı.

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"BENİM BAŞIM YANDI, KİMSENİN YANMASIN"

Yaşadığı sorunu kendisini ameliyat eden doktoru H.C.'ye anlattığını söyleyen Y.S., bunun geçici olduğunu, malzeme eksikliği nedeniyle kendisine farklı bir yöntem uyguladığını anlattığını söyledi. His kaybına dair rapor aldığını ve hayatının kabusa döndüğünü söyleyen Y.S., "Sırf maddi çıkar için beni farklı bir yöntemle ameliyat etmiş. Benim başım yandı, başka kimsenin başı yanmasın. Bu konunun peşini bırakmayacağım" dedi.

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