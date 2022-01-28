Cinsel sorunlarınızı ilaç kullanmadan çözebilirsiniz!

Cinselliğin birliktelikleri arkadaşlıktan ayıran, mahrem olması nedeniyle üzerinde konuşulmaktan kaçınılsa da kişilerin hayatını ve tercihlerini etkileyen önemli bir alan olduğunu ifade eden Medical Park Tokat Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Meral Oran Demir, “Cinsel sorunların büyük bölümü psikiyatrik nedenlerle görülür ve psikiyatri polikliniğinde yapılan düzenli bir terapi ile tedavi edilebilir” dedi.

KADINLARDA VAJİNİSMUS, ERKEKLERDE ERKEN BOŞALMA

Uzm. Dr. Meral Oran Demir, psikiyatri alanına giren cinsel bozukluklardan en sık görülenlerin yeni evli çiftlerde vajinismus, erkeklerde erken boşalma, sertleşme sorunları, kadınlarda cinsel istekte azalma, cinsel uyarılmada azalma ve orgazm olamama olduğunu ifade etti.

Türkiye’deki gibi muhafazakâr toplumlarda cinselliğin konuşulmaktan çekinildiğinin altını çizen Uzm. Dr. Meral Oran Demir, “Muhafazakâr toplumlarda cinsellik yok sayılır. Genelde ergenlik döneminde gerekli bilgilendirmeler yapılmaz. Özellikle genç bireylerce cinsellik abartılı olarak algılanır ve internet gibi bilgi kirliliğinin olduğu ortamlarda kişiler yanlış bilgilerle dolar. Bu şekilde cinsellik konusunda insanların yanlış bilgileri düzeltilmeden devam ettirilir. Bu yanlış bilgiler kulaktan kulağa aktarılır ve yayılır. Var olan bir cinsel sorun, çoğu zaman kimseyle paylaşılmadığından ömür boyu devam edebilir” şeklinde konuştu.

YANLIŞ BİLGİLER DÜZELTİLİRSE SORUNLAR AŞILIR

Cinsel sorunlar yaşayan kişilerin çoğunluğunun sorunun fiziksel kaynaklı olduğunu sandığını, hâlbuki genelde problemlerin psikolojik olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Meral Oran Demir, şu bilgileri paylaştı:

“Cinsel hayatları ile ilgili sorunlar yaşayan kişiler, bunların çoğunlukla hormonlardan kaynaklanan bir bozukluk olduğunu düşünür. Bu nedenle erkekler üroloji bölümüne, kadınlar da kadın doğum polikliniklerine başvurular. Oysa cinsel işlev bozukluklarının çok küçük bir kısmı organlar veya hormonlardan kaynaklanır. Bilinenin aksine sorunların çok büyük bir kısmı psikiyatriktir ve psikiyatri polikliniğinde yapılan düzenli bir terapi ile tedavi edilebilmektedir. Sadece yanlış bilgilerin düzeltilmesi sayesinde bile kişilerin cinselliği daha keyifli ve doyumlu yaşamasını sağlayabilir.”

CİNSEL SORUNLARIN ÇOĞU EĞİTİMSİZLİKTEN KAYNAKLANIYOR

Cinsel terapi ile tedavi edilebilen cinsel işlev bozukluklarının vajinismus, erken boşalma, sertleşme bozukluğu, disparoni (kadında ağrılı cinsel ilişki) kadın ve erkekte cinsel istek bozukluğu, kadında uyarılma bozukluğu, kadın ve erkekte ise orgazm bozukluğu olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Meral Oran Demir, “Ülkemizde cinsel eğitimsizlikten kaynaklanan sorunları; cinsel bilgi eksikliği, cinsel deneyimin yetersiz olmasını, cinsellikle ilgili yanlış inanışları, yetiştiriliş biçimi nedeniyle sağlıklı bir bedene ve psikolojik yapıya sahip bireylerde ya da çiftlerde de sık görebiliyoruz. Bu sebeplerle meydana gelmiş olan cinsel sorunlar da birkaç seans danışmalık verilerek tedavi edilebilmektedir.”

TEDAVİ ORTALAMA 8-12 SEANS SÜRÜYOR

Cinsel terapiyle vajinismus, erken boşalma, cinsel isteksizlik, erkeklerin sertleşme bozukluğu ve kadınların uyarılma ve orgazm bozukluklarının tedavi edilebildiğini işaret eden Uzm. Dr. Meral Oran Demir, “Cinsel sorunun tipine ve sorunlu çifte göre değişiklikler olmakla birlikte, cinsel tedaviler ortalama olarak 8-12 seans sürer. Bazen kişiye göre bir iki görüşme ile kısa zamanda düzelen vakalar olabildiği gibi, tedavisi bir yıl sürmesi gereken vakalar da olabilir” diyerek sözlerini noktaladı.



