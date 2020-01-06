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  4. Cinsel suç ve şiddet mağdurları, beyanlarını AGO'da verecek

Cinsel suç ve şiddet mağdurları, beyanlarını AGO'da verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 08:28 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Adalet Sarayı'nda, suç mağduru çocuk, tanık çocuk, suça sürüklenen çocuk, cinsel suç mağduru, aile içi şiddet mağduru veya diğer kırılgan grup mağdurların ifade ve beyanlarının alınması için Adli Görüşme Odası (AGO) hazırlandı.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Adalet Sarayı'nda, suç mağduru çocuk, tanık çocuk, suça sürüklenen çocuk, cinsel suç mağduru, aile içi şiddet mağduru veya diğer kırılgan grup mağdurların ifade ve beyanlarının alınması için Adli Görüşme Odası (AGO) hazırlandı. Özellikle çocuk mağdurların kendilerini daha güvende ve rahat hissetmelerini sağlamaları için AGO Çocuk Bekleme Odası'na oyuncaklar ve kitaplar konuldu. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, uygulamaya bugün başlanılacağını belirterek, "Bu uygulama ile özellikle suç mağduru çocukların ve aile içi şiddete maruz kalmış kişilerin adli süreçte ikinci bir mağduriyet yaşamalarının önüne geçileceği gibi, korunması ve adalete erişimlerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir" dedi.
Adalet Bakanlığı, adli soruşturma ve kovuşturmalar sırasında sanık ile duruşma salonlarında ve diğer alanlarda yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen suç mağduru çocuk ve diğer kırılgan grup mağdurlarının ikincil örselemelerinin önüne geçilmesi amacıyla beyanlarının uzman psikolog, pedagog veya sosyal çalışmacı eşliğinde ve fail ile yüz yüze gelmeden uygun ortamda alınmasının sağlanması için adliyelerde Adli Görüşme Odaları (AGO) uygulamasını başlattı. Bu kapsamda Çanakkale Adalet Sarayı'nda kurulan AGO'da bugün hizmet vermeye başlanılacak.
Yargı Reformu Stratejisi ve Adalet Bakanlığı’nın stratejik plan hedefleri çerçevesinde yürütülen çocuk koruma uygulamalarında kalite standartlarının geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, Çanakkale Adalet Sarayı'nda AGO Koordinatör Odası, AGO Çocuk ve Yetişkin Bekleme Odaları, AGO Adli Görüşme Odası ve AGO Gözlem Odası'ndan oluşuyor. AGO'lar, teknik donanım ve duruşma salonuna gitmeden ifade vermeyi sağlayacak Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi’ne (SEGBİS) de sahip. Özellikle çocukların, ifade ve beyanlarının alınmasından önce bekleyecekleri Çocuk Bekleme Odası'na adliye ortamında kendilerini daha rahat ve iyi hissetmeleri için oyuncaklar ve kitaplar da konuldu.
MAĞDUR ODAKLI TASARLANDI
Bekleme, görüşme ve gözlem odası olmak üzere üç oda olarak hazırlanan AGO’larda her şey mağdur odaklı tasarlandı. Hakim ya da Cumhuriyet Savcısı tarafından sorulması istenen sorular, AGO’larda kulaklık vasıtasıyla uzmana iletiliyor. Uzmanlar sorularını mağdurların psikolojik durumlarını göz önüne alarak uygun bir dille aktarıyor. Mağdurdan alınan cevaplar sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınıyor. Uzmanın yaptığı ön görüşme ile kaygı düzeyi düşürülen mağdurun sağlıklı ifade vermesi sağlanıyor. Suçlu ya da sanıkla tekrar yüz yüze getirilmeyen mağdurun bir kez daha örselenmesinin de önüne geçiliyor.
Bugünden itibaren uygulanmaya başlanan AGO hakkında bilgi veren Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, özellikle cinsel suçlarda bu yöntemin uygulanmasının zorunlu hale getirildiğini açıkladı. Karişit, "Adli Görüşme Odası'nda psikolog ve mağdur bulunacak. Adli Gözlem Odası'nda ise hakim ve Cumhuriyet savcısı ile tarafların avukatları olacak. Hakim ya da Cumhuriyet savcısı, sorularını bir mikrofon ile Adli Görüşme Odası'ndaki psikologa iletecek. Psikolog da mağdurun psikolojisini gözeterek, uygun bir şekilde soruları kendisine yöneltecek. Ama mağdur, hiçbir şekilde Gözlem Odası'nı görmeyecek ve duymayacak. Bu şekilde de mağdur başından geçen olayı daha iyi anlatma imkanı bulacak. Adli soruşturma ve kovuşturmalar sırasında, suç mağdurlarının sanıkla yüz yüze gelmeden ve bu şekilde de ikinci bir örselenme içine girmeden beyanlarını kendileri için hazırlanmış olan bu uygun ortamda korumalı bir şekilde psikolog vasıtasıyla vermeleri sağlanmış olacak" dedi.

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