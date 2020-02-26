Cinsel taciz davasında salon buz kesti! 'Bilgili'yi suçlayan birçok öğrenci geldi'

Ankara'da, Prof. Dr. Hasan Bilgili ve yardımcısı Serkan Durmaz'ın, veteriner Ç.B'ye (23) cinsel istismarda bulundukları, jinekolog Hüseyin Şenyurt’un da delilleri yok ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanmalarına devam edildi.

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılı Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı, daha sonra savcılık tarafından re'sen tahliye edildi. Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz ve jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt'un, Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 27,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Hasan Bilgili ile diğer iki sanık ve mağdur Ç.B. hazır bulundu.

2010'DA TACİZ SORUŞTURMASI

Duruşmada tanık olarak dinlenen Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Yalçın Köksal, 2010 yılında Hasan Bilgili ile ilgili bir hasta yakınının taciz ve orijinal malzeme kullanmadığı gerekçesiyle şikayeti olduğunu öne sürerek, "Bu şikayet sonucu Bilgili hakkında soruşturma açıldı ve yaklaşık 1 ay sürdü. Soruşturma sonucunda Bilgili hakkında disiplin kurallarına aykırı hareketten meslekten ihracı ile ilgili Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası’na sundum. Şikayetçinin yazılı beyanını alamadığım için konuyu Cumhuriyet Savcılığına intikal ettiremedim" dedi.