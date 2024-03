Cinsel taciz iddialarıyla gündemdeydi... Evini polis basan Puff Daddy bugünlere nasıl geldi?

ABD polisi, cinsel taciz iddialarıyla gündemden düşmeyen dünyaca ünlü rapçi Puff Daddy’nin evlerine baskın düzenledi.

Cinsel istismar ve seks ticaretiyle suçlanan Puff Daddy sahne adlı dünyaca ünlü rapçi Sean ‘Diddy’ Combs’un Los Angeles, Miami ve New York’taki mülklerine düzenlenen baskınların, New York’ta devam eden seks ticareti soruşturmasıyla bağlantılı olduğu açıklandı.

Oysa Puff Daddy, tüm bu iddialardan önce dünyanın en ünlü ve zengin rapçilerinden biri olarak anılıyordu. Peki Diddy, nasıl oldu da zengin ve güçlü bir iş insanına, müzik dünyasını domine eden bir güce dönüştü?

54 yaşındaki sanatçı, Bad Boy Records'u kurduğundan bu yana geçen otuz yılda neredeyse tüm hip-hop sanatçılarından daha fazla para biriktirdi. Pek çok başarılı müzisyenin takip ettiği bir endüstri öncüsü oldu ve hatta bazılarının iddialarına göre elde ettiği bu gücü de istismarı örtbas etmek için kullanmaktan çekinmedi.

Şirket kısa süre sonra Doğu Yakası hip-hop performanslarının sahneye çıktığı yer haline geldi. Craig Mack, 112, Faith Evans, Mase ve The Notorious B.I.G. ile anlaşmalar yaptı. Bu arada Combs'un 1997 tarihli albümü "No Way Out" da yedi kez platin statüsüne ulaştı.

YENİ YATIRIMLAR YAPTI

Diddy, bu parayı diğer yeni girişimlere yatırdı, 2013'te Revolt TV kablolu yayın ağını kurdu ve su şirketi Aquahidrat'ın çoğunluk hissesini satın almak için Mark Wahlberg ile birlikte çalıştı.