MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cinsel taciz iddialarıyla gündemdeydi... Evini polis basan Puff Daddy bugünlere nasıl geldi?

Cinsel taciz iddialarıyla gündemdeydi... Evini polis basan Puff Daddy bugünlere nasıl geldi?

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
30.03.2024 11:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerin en sansasyonel isimlerinden biri olan Puff Daddy, herkesi şoke eden suçlamalarla gündemden düşmüyor. Son olarak evi basılan ve hatta oğulları sorgulanan ünlü rapçi bugünlere nasıl geldi? İşte detaylar...

Cinsel taciz iddialarıyla gündemdeydi... Evini polis basan Puff Daddy bugünlere nasıl geldi?

ABD polisi, cinsel taciz iddialarıyla gündemden düşmeyen dünyaca ünlü rapçi Puff Daddy’nin evlerine baskın düzenledi.

BLU_A93212138

Cinsel istismar ve seks ticaretiyle suçlanan Puff Daddy sahne adlı dünyaca ünlü rapçi Sean ‘Diddy’ Combs’un Los Angeles, Miami ve New York’taki mülklerine düzenlenen baskınların, New York’ta devam eden seks ticareti soruşturmasıyla bağlantılı olduğu açıklandı.

Oysa Puff Daddy, tüm bu iddialardan önce dünyanın en ünlü ve zengin rapçilerinden biri olarak anılıyordu. Peki Diddy, nasıl oldu da zengin ve güçlü bir iş insanına, müzik dünyasını domine eden bir güce dönüştü?

BLU_A93212147

54 yaşındaki sanatçı, Bad Boy Records'u kurduğundan bu yana geçen otuz yılda neredeyse tüm hip-hop sanatçılarından daha fazla para biriktirdi. Pek çok başarılı müzisyenin takip ettiği bir endüstri öncüsü oldu ve hatta bazılarının iddialarına göre elde ettiği bu gücü de istismarı örtbas etmek için kullanmaktan çekinmedi.

BLU_A93212148

Şirket kısa süre sonra Doğu Yakası hip-hop performanslarının sahneye çıktığı yer haline geldi. Craig Mack, 112, Faith Evans, Mase ve The Notorious B.I.G. ile anlaşmalar yaptı. Bu arada Combs'un 1997 tarihli albümü "No Way Out" da yedi kez platin statüsüne ulaştı.

YENİ YATIRIMLAR YAPTI

Diddy, bu parayı diğer yeni girişimlere yatırdı, 2013'te Revolt TV kablolu yayın ağını kurdu ve su şirketi Aquahidrat'ın çoğunluk hissesini satın almak için Mark Wahlberg ile birlikte çalıştı.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son pozları dikkat çekti! 'Kültür elçisi gibi' Son pozları dikkat çekti! 'Kültür elçisi gibi'
Uyuşturucu ve kumar itirafı gündem olmuştu! 'Evim arandı'Uyuşturucu ve kumar itirafı gündem olmuştu! 'Evim arandı'
Kavgaları olay oldu: "Sana bir uçarım"Kavgaları olay oldu: "Sana bir uçarım"
Anahtar Kelimeler:
rapçi yaşında ele aktan
En Çok Okunan Haberler
42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev, çocukların eğitim masrafını karşılama... Eleman bulamadığı için şikayetçi: Yaz ayı için karavanı da var

42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev, çocukların eğitim masrafını karşılama... Eleman bulamadığı için şikayetçi: Yaz ayı için karavanı da var

Dolandırıcıların lüks villadaki keyfini polisler böldü

Dolandırıcıların lüks villadaki keyfini polisler böldü

17 bin 500 TL'ye kadar... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

17 bin 500 TL'ye kadar... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘O kibirli tiplere en güzel cevap olacak’

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘O kibirli tiplere en güzel cevap olacak’

'Cübbeli Ahmet'in sözleri Portakal'ı çileden çıkardı! Açtı ağzını yumdu gözünü: Vahiy mi indi size...

'Cübbeli Ahmet'in sözleri Portakal'ı çileden çıkardı! Açtı ağzını yumdu gözünü: Vahiy mi indi size...

Cinsellik sorusunu duyunca ne diyeceğini bilemedi! 'Kessinler'

Cinsellik sorusunu duyunca ne diyeceğini bilemedi! 'Kessinler'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.