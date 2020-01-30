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Cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan genç intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 18:29 | Son Güncelleme

Isparta’da bir gün önce cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan genç, ertesi gün av tüfeğiyle intihar etti. 22 yaşındaki gencin ekipleri görünce ‘Jandarma beni tutuklamaya geldi’ diyerek intihar ettiği öne sürüldü.

Cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan genç intihar etti

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, dün köyde ismi belirtilmeyen 14 yaşındaki bir kızın ailesi, ‘cinsel taciz’ iddiasıyla 22 yaşındaki H.D.’den şikayetçi oldu.

Olay sonrasında jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan H.D., bugün sevk edildiği Yalvaç Adliyesi’nde, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Evde olduğu sırada, bugün yeniden kapısına jandarmanın geldiğini gören H.D.’nin, yanındakilere ‘Jandarma beni tutuklamaya geldi’ diyerek av tüfeğiyle intihar ettiği öne sürüldü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.D.’nin ambulansla hastaneye sevki sırasında kalbi durdu. Gelendost Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edilen H.D.’nin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Öte yandan, H.D.’nin cansın bedeninin daha sonra otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna sevk edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

Cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan genç intihar etti

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Anahtar Kelimeler:
ısparta cinsel taciz

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