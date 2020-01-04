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  4. Cinsel taciz ve gasp şüphelisi yakalandı

Cinsel taciz ve gasp şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadına cinsel tacizde bulunduktan sonra cep telefonunu ve parasını gasp ettiği iddiasıyla aranan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.  Olay, 10 Aralık 2019 tarihinde Hacıalibey Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi.

ESKİŞEHİR'de, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadına cinsel tacizde bulunduktan sonra cep telefonunu ve parasını gasp ettiği iddiasıyla aranan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
Olay, 10 Aralık 2019 tarihinde Hacıalibey Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medya üzerinden tanışarak kendisine para vereceği vaadiyle çağırdığı kadına cinsel tacizde bulunup, parasını ve cep telefonunu gasp eden şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın şüphelisinin Ramazan D. (26) olduğunu belirledi. Ramazan D., bugün polisin düzenlediği operasyonla kent merkezinde saklandığı evden çıkarken yakalandı. Gözaltına alınan Ramazan D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ramazan D.'nin aynı suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.

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