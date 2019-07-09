Cinsel Tacizden Tutuklanan Milyarder Trump’ı Zora Soktu

New York’ta reşit olmayan kişileri seks amaçlı insan kaçakçılığına zorlama suçlamasıyla tutuklanan milyarder işadamı Jeffrey Epstein, Trump yönetiminin başını ağrıtıyor. Trump yönetiminin çalışma bakanı, savcı olduğu dönemde, 12 yıl önce Florida’da benzer suçlarla yargılanan işadamını kollayarak az ceza almasını sağlayan bir anlaşma sağlamakla suçlanıyor. Trump yaptığı son açıklamada Alexander Acosta’yı savunurken, söz konusu iddiaların dikkatle inceleneceğini söyledi. Trump: “O da benim gibi güzel kadınlardan hoşlanıyor” Amerika Başkanı Donald Trump seks amaçlı insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan milyarder Jeff Epstein hakkında “müthiş bir adam” ifadesini kullanmadığını, kendisiyle 10-15 yıldır görüşmediğini savunuyor. Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway, Başkan’ın da Epstein’e yöneltilen suçlamaları herkes gibi iğrenç olarak tanımladığını söyledi. Donald Trump siyasete atılmadan yıllar önce, 2002 yılında verdiği bir mülakatta, Jeff Epstein’i 15 yıldır tanıdığını belirtirken, onu, “birlikte vakit geçirmenin çok keyifli olduğu müthiş bir adam” olarak tanımlıyor. Trump’ın sözleri “O da benim gibi güzel kadınlardan hoşlanıyor. Çoğu da genç sayılacak yaşlarda” şeklinde devam ediyor.

Çalışma bakanının işadamıyla ilgisi ne? Milyarder işadamı Jeffrey Epstein, aralarında çocukların da bulunduğu kişileri de kapsayan seks amaçlı insan kaçakçılığıyla yargılanıyor. Dava sürerken, ABD’de tüm gözler Trump yönetiminin çalışma Bakanı Alexander Acosta’ya çevrildi. Zira 66 yaşındaki işadamı geçmişte de reşit olmayan çok sayıda genç kızı tacizle suçlanarak hüküm giymişti. 2007’de Florida’da savcı olan Acosta, milyarder işadamıyla yaptığı tartışmalı bir pazarlık sonucunda ömür boyu hapis cezasıyla yüz yüze olan Epstein’in 13 ay hapiste kalmasını sağlamıştı. Hatta Epstein’in haftanın altı günü ofisinden çalışmasına izin verilmişti. Kongre’den istifa sesleri yükseliyor İşte bu nedenle Nancy Pelosi’nin de aralarında bulunduğu Demokratlar’ın Acosta üzerindeki istifa baskıları artıyor. Temsilciler Meclisi başkanı Nancy Pelosi, Pazartesi akşamı yazdığı Twitter mesajında Acosta’nın görevden alınmasını istedi ve yönetimin Acosta’yı bakanlık için aday gösterdiği sırada 2007 yılında yapılan anlaşmayı bildiğini söyledi.