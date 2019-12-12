HABER

Cinsel tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Weinstein, davacılarıyla 25 milyon dolar tazminat karşılığında anlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 02:50 | Son Güncelleme

Cinsel tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Weinstein, davacılarıyla 25 milyon dolar tazminat karşılığında anlaştı

ABD'li Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, hakkında cinsel taciz iddialarında bulunan kadınlarla 25 milyon dolar tazminat karşılığında anlaştı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, cinsel taciz suçlamalarından kefalet karşılığı tutuksuz yargılanan Weinstein ve iflas eden film stüdyosunun yönetim kurulu, taciz iddialarında bulunan kadınlarla kendilerine 25 milyon dolar tazminat ödenmesi konusunda ön anlaşmaya vardı.

Mahkeme tarafından da onaylanması gereken anlaşmaya göre hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Weinstein cinsel taciz suçlamalarından sorumlu tutulmayacak.

Weinstein'e dava açan kadınlara ödemeler ise iflas eden film stüdyosunun sigorta poliçelerinden ödenecek.

Bugüne kadar aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 70'in üzerinde kadın Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu.

- 5 milyon dolar kefalet

Bir milyon dolar kefalet karşılığında New York'ta tutuksuz yargılanan Weinstein'in kefalet bedeli dünkü duruşmada 5 milyon dolara çıkarıldı.

PARTNER WhatsApp açıkladı: Son 20 gün! WhatsApp açıkladı: Son 20 gün!
Antalya’da ‘kırmızı kod’ uyarısı için gece nöbeti başladıAntalya’da ‘kırmızı kod’ uyarısı için gece nöbeti başladı
Aydın'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralıAydın'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Harvey Weinstein Hollywood

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Kalın'dan 'ABD yaptırımı' açıklaması

Kalın'dan 'ABD yaptırımı' açıklaması

'Birtakım alçaklıklar hissediyorum birtakım yerlerden'

'Birtakım alçaklıklar hissediyorum birtakım yerlerden'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya’da ‘kırmızı kod’ uyarısı için gece nöbeti başladı

'Kırmızı kod' sonrası ekipler teyakkuzda!

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına roket düştü

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına roket düştü

Ankara’da 5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı banyoda ölü bulundu

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

Mobilya atölyesindeki büyük yangın saatler sonra söndürüldü!

Mobilya atölyesindeki büyük yangın saatler sonra söndürüldü!

Malatya’da evde baygın bulunan şahıs kurtarılmadı

Malatya’da evde baygın bulunan şahıs kurtarılmadı

Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 ölü

Rusya'da askeri helikopter düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.