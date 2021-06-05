'Cinsel terapi' bahanesiyle kadınları istismar etmişti! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Arkadaşını ziyaret etmek için Adana’ya giden ve ziyarete gittiği arkadaşının komşusu Sercan Keskinkılıç tarafından cinsel istismara uğradığını söyleyen Ebrar M., yaşadıklarını geçen hafta sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşım sonrası binlerce kişi genç kıza destek olurken Sercan Keskinkılıç’ın Adana’da birçok kişiyi de "Cinsel terapi" iddiasıyla taciz ve tecavüz ettiği ortaya çıktı. Adana’da kadınlara ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan Sercan Keskinkılıç daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana'da çocuklara ve kadınlara cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı SEVGİLİSİNİN KUZENİNE DE TECAVÜZ ETMİŞ Keskinkılıç’ın 5 sene önce sevgilisi Y.S.’nin 15 yaşındaki kuzeni B.A.’ya da tecavüz ettiği ortaya çıktı. Genç kız, yaşadıklarını Sercan Keskinkılıç’ın kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle gizlerken Ebrar M.’nin paylaşımları sonrası anlattı. Keskinkılıç’ın kendisine kuzeniyle birlikte tecavüz ettiğini öne süren B.A., Sercan Keskinkılıç hakkında avukatıyla birlikte Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

"KUZENİMLE BİRLİKTE BENİ EVDE ALIKOYDULAR" B.A., “Sercan benim kuzenimin erkek arkadaşıydı. Beni sürekli ilişkiye zorluyordu. Biraz zaman geçtikten sonra kuzenim benimle buluşmak istedi. Ben de sadece kuzenimle buluşacağımı düşünerek ‘tamam’ dedim. Bir baktım ki kuzenim buluşmaya Sercan ile gelmişti. Beni Sercan’ın evine götürdüler, orada alıkoymaya ve ilişkiye girmeye zorladılar. Eğer onu yapmazsam evden hiçbir şekilde ayrılamayacağımı söylediler. Ardından ben de buna dahil olmak zorunda kaldım” diye konuştu. "KORKTUĞUM İÇİN BİR ŞEY SÖYLEYEMEDİM" Aradan kısa bir süre geçtikten sonra Sercan Keskinkılıç’ın bu seferde kendisini tehdit ederek ilişkiye zorladığını belirten genç kız, “Tehditler etmeye devam etti. Annene, babana söyleyeceğim diyerek sürekli tehdit etti ve bende korktuğum için bir şey söyleyemedim” dedi. Sosyal medyada geçen hafta Ebrar Mutlu’nun paylaşımları üzerine cesaret aldığını söyleyen B.A., “Paylaşımlara bakınca o Sercan’ın bana tecavüz eden Sercan olduğunu fark ettim. Bunun üzerine ben de hukuki süreci başlatmak istedim. Burada bir sürü mağdur var. En azından ben ve Ebrar hanım sesini çıkarttı, ancak sesini çıkartamayan birçok kadın var. Ben bu kişini ağır bir ceza almasını istiyorum. Bana yaşattıkları hiç güzel şeyler değildi. Hala psikolojik destek alıyorum. Şehri bile terk etmek zorunda kaldım. Ceza alması için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.