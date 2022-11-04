Cinsel tercihiyle çok konuşulan Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Bir dönem sevgilisi İmge ile paylaştığı aşk ile adından söz ettiren ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisini görenler şaştı kaldı.

12 yaşından beri profesyonel olarak voleybol oynayan Ebrar Karakurt, geçtiğimiz yıl Vakıfbank Spor Kulübü'nden ayrılarak İtalyan Kadın Voleybol Takımı Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuştu.

Bir süredir İtalya'da yaşayan Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge ile verdiği aşk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyordu.

Ebrar Karakurt'tan sürpriz bir şekilde ayrılan İmge, mutluluğu sosyal medya fenomeni Buse Plan'da buldu.

Bir süredir yalnız olan Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi şaşırttı. Ünlü voleybolcunun, başrollerini Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük'ün paylaştığı Baraj dizisinin yıldızı İrem Tuncer ile kısa bir birliktelik yaşadığını duyanlar hayret etti.

İstanbul Haliç Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi alan 24 yaşındaki oyuncu, daha önce İçimizden Biri dizisinde de rol almıştı.

Sonrasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kaydolan İrem Tuncer, birçok tiyatro oyununda sahneye çıktı.

İrem Tuncer, bir dönem Ebrar Karakurt'la yaşadığı aşkla adından söz ettirmişti.

Instagram'da epey aktif olan oyuncu, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.



