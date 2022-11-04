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Cinsel tercihiyle çok konuşulan Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

04.11.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel tercihi nedeniyle tartışmaların odağında yer alan milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski aşkı da tanıdık çıktı.

Cinsel tercihiyle çok konuşulan Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Bir dönem sevgilisi İmge ile paylaştığı aşk ile adından söz ettiren ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisini görenler şaştı kaldı.

12 yaşından beri profesyonel olarak voleybol oynayan Ebrar Karakurt, geçtiğimiz yıl Vakıfbank Spor Kulübü'nden ayrılarak İtalyan Kadın Voleybol Takımı Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuştu.

Cinsel tercihiyle çok konuşulan Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Bir süredir İtalya'da yaşayan Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge ile verdiği aşk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyordu.

Cinsel tercihiyle çok konuşulan Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Ebrar Karakurt'tan sürpriz bir şekilde ayrılan İmge, mutluluğu sosyal medya fenomeni Buse Plan'da buldu.

Cinsel tercihiyle çok konuşulan Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Bir süredir yalnız olan Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi şaşırttı. Ünlü voleybolcunun, başrollerini Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük'ün paylaştığı Baraj dizisinin yıldızı İrem Tuncer ile kısa bir birliktelik yaşadığını duyanlar hayret etti.

Cinsel tercihiyle çok konuşulan Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

İstanbul Haliç Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi alan 24 yaşındaki oyuncu, daha önce İçimizden Biri dizisinde de rol almıştı.

Cinsel tercihiyle çok konuşulan Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Sonrasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kaydolan İrem Tuncer, birçok tiyatro oyununda sahneye çıktı.

Cinsel tercihiyle çok konuşulan Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

İrem Tuncer, bir dönem Ebrar Karakurt'la yaşadığı aşkla adından söz ettirmişti.

Cinsel tercihiyle çok konuşulan Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Instagram'da epey aktif olan oyuncu, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Cinsel tercihiyle çok konuşulan Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Cinsel tercihiyle çok konuşulan Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Cinsel tercihiyle çok konuşulan Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Cinsel tercihiyle çok konuşulan Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı


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