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Cinsel uyarılmanın en keyifli yolu! Yatak odasında mutlaka...

20.04.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik birçok insanın hayatını renklendiren sağlıklı için faydalı hareketlerin başında gelir. Cinsel hayatla ilgili en önemli konuların başında ise cinsel uyarılma geliyor. Müziğin genital bölgelere doğrudan etki edebildiğini, cinsel uyarılmayı kolaylaştırdığını gösteren araştırmalardan söz eden ilişki danışmanı Ness Cooper, yatak odasında müzik dinlemenin seks hayatına yararlarını anlatıyor.

Cinsel uyarılmanın en keyifli yolu! Yatak odasında mutlaka...

Uzun süreli bir ilişki yaşıyorsanız, cinsel hayatınızın rutin olması kaçınılmaz. Eşinizle yaşadığınız cinsel ilişkilerin biraz sıkıcılaşmasından dolayı kendinizi suçlu hissetmeniz olası. Ancak seks hayatınızın hala iyi gittiğini hissedebilmeniz ya da onu biraz daha geliştirmeniz için deneyebileceğiniz basit yollar var. İşte müzik de onlardan biri. İngiliz İlişki danışmanı Ness Cooper, yatak odasında müziğe yer vermenin seks hayatı için yararlı olduğunu söylüyor.

MÜZİK GENİTAL UYARILMAYI ARTIRIR

Müziğin genital bölgelere doğrudan etki edebildiğini gösteren araştırmalar yapıldığını anlatan Ness, “Müziği cinsel etkileşimlerle eşleştirdiğinizde - ister flört ederken, ister birine cinsel bir hikaye ya da fanteziden bahsederken olsun - genital uyarılma ve tepki, müzik çalınmayan zamana göre daha fazla artar” diyor. Ness’e göre nörofizyolojik ve biyoloji odaklı araştırmalar, müziğin bizi eşlerimize karşı daha çekici gösterebildiğini ortaya koyuyor.

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MÜZİKAL RİTİM YATAK ODASINDAKİ YARATICILIĞI ARTIRIR

“Müzik, vücudumuzun nasıl hareket ettiğini ve belirli ritimlere göre aktığını etkiler. Cinsel ilişki sırasında hareket konusunda bizi daha az endişelendirebilir ve yatak odasında daha fazla yaratıcılığa neden olabilir” diyen Ness, bize erotik veya 'yaramaz' olarak öğretilen şarkıların, bizi etkileme şansının daha yüksek olabileceğini de ekliyor.

MÜZİĞİN RAHATLATICI ÖZELLİKLERİ VAR

Müzik dinlemek, bedenin rahatlamasına yardım ettiği kadar dopamin (mutluluk) hormonunu artırarak daha mutlu hissetmeyi sağlar. Daha az stresli ve kaygılı olmak, cinsel ilişkiye daha istekli olma hissini de artırabilir. Seks konusunda endişeli ve gergin olanlar için müzik, zihinlerine odaklanmalarını sağlayarak, yatak odasındaki gerginliği azaltır ve özgüveni artırır.

MÜZİKAL SÖZLER EŞLER İÇİN AŞK DİLİ OLABİLİR

Ness’e göre, şarkılardaki belli sözler, eşlerin özel anlarda birbirleriyle iletişim kurmalarına yardım edebilir. Sözler, aşk dilinin iyi bir formu olarak duyguları sergilemeyi de sağlar.

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MÜZİK, ANLARI UNUTULMAZ YAPABİLİR

Ness’e göre müziğin, anları hafızaya kazıması, özel bir cinsel deneyimin gelecekte eşler tarafından kolayca hatırlanmasını sağlayabilir ve o müzik duyulduğunda, samimi anlar hatırlanarak cinsel uyarılma gerçekleşebilir.

MÜZİĞİN HİSLERİNİZİ BASTIRMASINA İZİN VERMEYİN

“Müziğin hisleri bastırmadığından emin olmak da önemlidir” diyen Ness, “Müzik çok yüksekse veya çok fazla ses birbiriyle rekabet etmeye çalışıyorsa, konsantre olmak zorlaşabilir, bu da insanların cinsel ilişkiye girecek ruh halinin bozulması anlamına gelebilir” diye konuşuyor.

NASIL BİR MÜZİK SEÇMELİ?

Cinsel ilişki esnasında dinlenilecek müziğin eşlerin ikisini de rahatlatıcı nitelikte olması gerektiğini söylüyor Ness. Buna göre, önce her ikinizin de sevdiği müzik türleri hakkında konuşup her ikinizin de keyif alacağı bir müzik listesi oluşturmalısınız.


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Cinsellik
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