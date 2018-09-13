Cinsel yolla bulaşan HPV hakkında efsaneler ve gerçekler

"Virüs hakkında hiçbir şey bilmiyordum, kendimi kirlenmiş hissettim. Virüsün ne kadar yaygın olduğunu ve ne kadar uzun süre belirti göstermeyebileceğini bilmiyordum. Konuştuğum kimse ne olduğunu duymamıştı ama çoğumuz HPV ile temas edeceğiz."

2016'da rahim ağzı kanserine yakalanan 31 yaşında Laura Flaherty, kendisinde HPV olduğunu öğrendiğinde ilk düşündüğü şeyin partnerinin kendisini aldattığı olduğunu söylüyor:

Ankete katılan kadınların yarısı, virüsün bulaşmasının ardından seksten soğuduklarını ve utandıklarını, yüzde 35'i HPV'nin ne olduğunu bilmediklerini, yüzde 60'ı da HPV'nin kanser anlamına geldiğini sandıklarını söylüyor.

Oysa bu virüs yıllarca aktif hale gelmeden insan bedeninde varlığını sürdürebiliyor.

İngiltere hükümet, rahim ağzı kanserini engellemek için kadınları HPV testine davet ediyor. Fakat kadınların hastalıkla ilgili önyargılar nedeniyle teste katılmamasından endişe ediliyor.

İnsanların yüzde 80'inde bulunan, cinsel yolla bulaşan human papilloma virüs (HPV) genelde bir utanç kaynağı olarak görülür.

HPV hakkında efsaneler ve gerçekler

Efsane: Virüs yalnızca cinsel ilişki yoluyla bulaşır

Gerçek: HPV çoğunlukla cinsel ilişki yoluyla bulaşsa da genital bölgelerin veya ağızların birbirine sürtündüğü herhangi bir durumda da bulaşabilir

Efsane: HPV uçkuruna düşkünlüğün göstergesidir

Gerçek: Yüzde 80'imiz hayatımızın bir noktasında HPV'ye temas edeceğiz. Çok bulaşıcı olan bu virüs ilk cinsel ilişkinizde de bulaşabilir

Efsane: HPV kanser olduğum anlamına gelir

Gerçek: HPV'nin 200 türü vardır ve bunlardan 40'ı genital bölgeleri etkiler. Onların bir kısmı rahatsız edici ama zararsız siğillere yol açar. 13 tip HPV de rahim ağzı, ağız ve boğaz kanserine yol açar fakat bunlara nadiren rastlanır

Efsane: HPV bulaşırsa anlarsın

Gerçek: HPV'nin genellikle bir semptomu yoktur ve çoğunlukla bağışıklık sistemi enfeksiyonu temizler. Rahim ağzı muayenesi ise anormal hücreleri tespit eder

Jo's Rahim Ağzı Kanser Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Robert Music, "Hükümetler için HPV testi yaptırmak, rahim ağzı kanseri riski bulunanları tespit etmeyi çok kolaylaştırır" diyor ve ekliyor: