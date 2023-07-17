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Cinsel yolla bulaşıp hayatı zindan ediyor! Dikkat o hastalık yeniden hortladı, 7.1 milyon yeni vaka var

17.07.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilinen en eski cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan biri olan frenginin endişe verici boyutta arttığı açıklandı. Tedavi edilmediği takdirde ciddi sorunlara yol açan hastalığa ilişkin veriler yayımlandı. Bu ani artışa neden olan bazı "endişe verici" yeni eğilimler, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre; 7.1 milyon yeni vaka var.

Cinsel yolla bulaşıp hayatı zindan ediyor! Dikkat o hastalık yeniden hortladı, 7.1 milyon yeni vaka var

Cinsel yolla bulaşan en eski hastalıklardan biri olan frengi konusunda dikkat çeken bir uyarı geldi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamada salgının sanılanın aksine yavaşlama belirtisi göstermediği vurgulandı. Verilere göre salgın yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı kalmıyor.

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VAKA SAYILARINDA ARTIŞ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar arasında en fazla sifilise rastlanıyor. Sifilis vakaları 2012 tarihinden beri hızlı artış gösterdi. 2012'de 281'e kadar düşen vaka sayısı 2022'de 3533'e yükseldi. 2022'de CYBE'ler arasında 133 gonore, 31 klamidya, 2971 HIV-AIDS vakası kayda geçti.

BİLİM İNSANLARI VE DOKTORLARI ŞAŞIRTTI

Annenin enfeksiyonu hamilelik sırasında çoğunlukla partnerinden kapıp çocuğuna geçirdiği aktarıldı. Yapılan açıklamaya göre konjenital sifilis ölü doğumlara, bebek ölümlerine ve yaşam boyu süren sağlık sorunlarına yol açıyor.

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ABD'DE YÜZDE 32 ARTIŞ

2020-21 yılları arasında yalnızca ABD'de vaka sayısında yüzde 32 artış olduğu kaydedildi. Bu durum bilim insanları ile doktorları şaşırttı.

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yayımladığı verilere göre yalnızca 2020'de küresel çapta 7,1 milyon yeni frengi vakası görüldü.

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1948'DEN BU YANA GÖRÜLEN EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

İngiltere'de 2022 yılında frengi vakaları 1948'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Hastalık CYBE alanındaki çalışmalarıyla bilinen STI Vakfı verilerine göre ise 2020-21 yılları arasında yüzde 8,4 arttı.

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TEDAVİ EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE BİRÇOK HASTALIĞA YOL AÇIYOR

Bahsi geçen enfeksiyona Treponema pallidum adı verilen bir bakterinin neden olduğunu belirten uzmanlar, semptomları dört aşamaya ayrılıyor.

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En erken dönem, temas yerinde ağrısız bir yara veya döküntü ile ortaya çıkıyor. Yapılan açıklamalarda, kas içi penisilin uygulamanın enfeksiyonu tedavi etmenin en etkili yolu olduğu aktarılıyor.

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Uzmanlar, frengi hastalığının tedavi edilmediği takdirde uzun vadede nörolojik ve kardiyovasküler (kalp ve damar) hastalıklara yol açtığı konusunda uyarıyor.

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