Cinselliği doruğa çıkartan pozisyonlar

Çiftleri doruk noktaya ulaştıracak 99 Kamasutra pozisyonunu derledik. Kamasutra pozisyonlarıyla ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar bu yazıda.

99 Kamasutra pozisyonu

1 / 99 Erotik V Bu pozisyon için biraz akrobatik olmanız gerekebilir. Kadın bir masanın köşesine oturur ve erkek kadının önünde ayakta durur. Birleşmeyi sağlayabileceği aynı hizaya gelebilmek için dizlerini hafifçe kırar. Her iki kolunu da erkeğin boynuna dolayan kadın, önce sağ ardından da sol bacağını erkeğin omuzlarına koyar. Geriye doğru yaslanır ve erkeğin ritmine sadık kalır.

2 / 99 At binme Bu pozisyonda erkek bağdaş kurarak oturur ve kollarını geriye koyar, vücudunu dengeler. Kadın erkeğin kucağına ata biner gibi oturur ve erkeğin başını kolları arasına alır. Bu pozisyonda hızı ve derinliği kadın belirler. Erkek zorlanırsa sırtını bir duvara da yaslayabilir.

3 / 99 Catherine tekerleği Bu pozisyon biraz karmaşıktır. Öncelikle erkekle kadın karşı karşıya otururlar ve kadın bacaklarını erkeğin gövdesine dolar, erkek içine girer ve tek bacağını kadına dolayarak kadının pozisyonu korumasına yardımcı olur. Kadın kollarından destek alarak kendini dengede tutar; erkek ise bir dirseğinden destek alır.

4 / 99 Aşk üçgeni İlk bakışta bu pozisyon bizlere klasik misyoner pozisyonunu hatırlatabilir. Aslında ondan çok farklıdır. Bu pozisyonda kadın sırtüstü yatarken erkek de dört ayak üstünde durur. Kadın kalçasını yukarı kaldırır ve birleşme sağlanır. Erkek sabit dururken pozisyona kadın hakimdir.

5 / 99 Şehvetli X Bu pozisyonda her şey kontrol ile alakalı. Kadın, yatakta uzanan erkeğin üzerine ters bir şekilde uzanır. Kollarını erkeğin dizlerinin altından geçirerek kaval kemiklerine tutunur. Ayaklarını erkeğin omuzlarına uzatır. X şeklini alan bedeni ile kadın yukarı ve aşağı doğru hareket etmeye başlar.

6 / 99 Nirvana Bu klasik bir pozisyondur. Kadın sırt üstü, bacakları düz ve birleşik bir şekilde uzanır. Elleriyle yatak başını tutar. Erkek kadının üzerine uzanır ve iki bacağını kadının iki yanına koyarak kadının içine girer. Birlikte hareket eden erkek ve kadın baldırlarıyla baskı uygulayarak hareketi daha zevk dolu hale getirebilir.

7 / 99 Kilit Kadın mutfak tezgahı ya da bulaşık makinesi gibi yüksek bir yerin köşesine oturur. Arkaya doğru kollarına dayanır. Erkek kadının karşısında ayakta durur. Kadın erkeği bacaklarıyla kavrar. Birbirlerinin gözlerinin içine bakarak birleşme sağlanır.

8 / 99 Kızak Erkek sırtüstü uzanır ve kadın ayakları birleşik bir şekilde onun üzerine uzanır. Bu şekilde birleşme meydana gelir.

9 / 99 Maymun Biraz jimnastik gerektiren bu pozisyonda erkek dizlerini göğsüne doğru çekerek sırtüstü uzanır. Kadın arkası dönük bir şekilde erkeğin üzerine yerleşir ve ayaklarından güç alarak kendini yukarı aşağı hareket ettirir. Bu pozisyonda kadın ne kadar ayaklarını kullanırsa erkek o kadar rahat eder. İtiraf edelim ki çok da kolay bir pozisyon değildir.

10 / 99 Kelebek İşte ismiyle alakasız bir pozisyon daha... Kadın uygun bir mobilyanın üzerine uzanır. Erkek kadının önünde ayakta durur ve kadın ayaklarını erkeğin omzuna uzatır. Kadın elleriyle masadan destek alarak kalçasını kaldırır. Birleşme sağlanır. Erkek ne kadar güçlü ise birleşme o kadar zevk veren bir şekilde devam eder.

11 / 99 Doruk noktası Sağlıklı besleniyorsanız ya da partneriniz halterci ise bu pozisyon sizin için oldukça kolay olacaktır. Erkek dizlerini hafifçe kırarak ayakta durur. Erkek karşısında duran kadını kaldırır ve kadın ayaklarıyla erkeği sarar. Başlarda kadının ayakları masa veya benzeri bir şeyin üzerine gelirse kadın daha rahat destek alır.

12 / 99 Denge pozisyonu Erkek ayakları açık bir şekilde sırtüstü uzanır. Kadın kollarını iç tarafta tutarak erkeğin üzerine ters bir şekilde oturur ve erkek kadının kalçalarını kavrar. Gerçek bir denge hareketidir. Bu pozisyonda ritmi erkek belirler.

13 / 99 Ayrılan bambu Kadın sırtüstü uzanır ve bir bacağını erkeğin omzuna koyar. Erkek kadının diğer uzanan bacağının üzerine oturur.

14 / 99 Sarmal (Anjou) Kadın dizlerini kendine çekerek bir yana doğru döner, kıvrılır. Erkek kaşık pozisyonu alır ve birleşme sağlanır. Özellikle hamile kadınlar için oldukça rahat bir pozisyondur.

15 / 99 Köprü Partneriniz yeteri kadar esnek ve güçlü ise bu pozisyonu deneyebilirsiniz. Erkek köprü yapar. Kadın ata biner gibi erkeğin üzerine oturur. Ayaklarından destek alarak yukarı ve aşağı hareket eder. Bu pozisyonu çok uzun süreli devam etmeyin, beyne çok kan pompalanmasından erkek kendinden geçebilir.

16 / 99 Klips Erkek sırtüstü bacakları birleşik bir şekilde uzanır. Kadın erkeğin üzerine oturur ve geriye doğru kollarına dayanır. Kadın ritmik bir şekilde hareket eder.

17 / 99 Kapanma Erkek sırtüstü bacakları birleşik bir şekilde uzanır. Kadın erkeğin üzerine oturur ve geriye doğru kollarına dayanır. Kadın ritmik bir şekilde hareket eder.Erkek sırtüstü bacakları birleşik bir şekilde uzanır. Kadın erkeğin üzerine oturur ve geriye doğru kollarına dayanır. Kadın ritmik bir şekilde hareket eder.

18 / 99 Çift kat Erkek sırtüstü uzanır ve kadın ters bir şekilde erkeğin üzerine uzanır. Sırtı erkeğin göğsünde olacak şekilde geriye yaslanır ve dirseklerinin üzerine dayanır. Kadın dizleri kırık bir şekilde ayaklarını erkeğin dizleri üzerine koyar. Kadını belinden kavrayan erkek yumuşak hareketlerle birleşmeyi sağlar.

19 / 99 Baştan çıkarma Kadın dizlerini kırarak ve ayaklarını poposunun altına alarak sırtüstü uzanır, ellerini geriye uzatır. Erkek de kadının üzerine uzanır ve kollarıyla kendini taşır. Bu pozisyonda dairesel hareketler daha çok zevk verir.

20 / 99 Çömelmiş kaplan Erkek, dizleri yatağın kenarında kalacak şekilde yatağa uzanır. Kadın erkeğin üzerine ters bir şekilde çömelirken erkek elleriyle kadının kalçalarını kavrar.

21 / 99 Kahraman Kadın sırtüstü yatar ve dizlerini kendine doğru çeker ve ayaklarını tavana doğru kaldırır. Erkek dizleri üzerine oturur ve kadının kalçasını kendine doğru çeker.

22 / 99 Yunus Bu pozisyon akrobatlar ve yoga severler için... Kadın köprü pozisyonunu alır ve kalçalarını havada tutarak omuzlarından destek alır. Bu arada kafası ve boynu yerdedir. Erkek kadının bacakları arasına girer ve kalçasından tutarak kadına destek verir ve yavaş hareketlerle birleşmeyi sağlar.

23 / 99 Kurbağa Erkek ayakları yere değecek şekilde yatağın köşesine oturur. Kadın sırtı dönük bir şekilde (bir kurbağa gibi) erkeğin önüne çömelir. Kadın bacaklarından aldığı destekle yukarı ve aşağı hareket eder.

24 / 99 Ardıç Kadın ayakları açık ve uzatılmış bir şekilde sırtüstü uzanır. Erkek yüzü kadına dönük şekilde dizleri arasına oturur ve ayaklarını uzatır. Birleşmeyi sağlamak için kadını kalçalarından hafifçe kaldırır.

25 / 99 Tarla sürme Bu pozisyon güçlü kolları ve güçlü karın kasları olanlar için idealdir. Kadın bacakları dışarıda kalacak şekilde yatağın ucuna uzanır. Kendini dirsekleri ile desteklerken erkek kadının bacakları arasına girer. Kadının kalça ve bacaklarını havaya kaldırarak birleşmeyi sağlar.

26 / 99 Kanca Erkek yana doğru yatar. Kadın ters taraftan başı erkeğin ayak tarafına gelecek şekilde kıvrılır. Kadın dizlerini göğsüne kadar büker ve erkeğin bacaklarını sandviç yapar gibi kendi bacakları arasına alır. Kadın kollarıyla erkeğin bacaklarını sarar. Birleşme bu şekilde gerçekleşir.

27 / 99 Klasik Kadın ayaklarını hafifçe aralayarak sırtüstü uzanır. Erkek bacaklarının arasına girerek kadının üstüne yerleşir. Kollarıyla kendini destekler.

28 / 99 Diz üstü Bu pozisyonda erkek ve kadın karşılıklı diz üstü oturur. Kadın ata biner gibi bacaklarını erkeğin iki yanından sarkıtarak erkeğin üzerine oturur ve birleşme gerçekleşir.

29 / 99 Çarpı Kadın sırtüstü uzanır ve bir bacağını düz bir şekilde uzatır, diğer bacağını kırarak göğsüne doğru çeker. Erkek kadının uzanan bacağı üzerine oturur, kadının bükülü duran bacağını göğsüne yaslar ve birleşme gerçekleşir.

30 / 99 Şezlong Erkek yatağa oturup geri yaslanır. Elleri geride kendini destekler. Kadın yüzü erkeğe dönük bir şekilde uzanıp başını bir yastığa koyar ve erkeğin bacakları arasına girer, bacaklarını erkeğin omzuna koyar. Kalçasını kaldırıp birleşmeyi sağlar. Erkekle kadın birlikte hareket ederek devam ederler.

31 / 99 Lotus Kadın yatağa sırtüstü uzanır. İki ayak tabanı da tavana bakacak şekilde bağdaş kurar (Yogadaki lotus pozisyonu gibi). Erkek kadının bacakları arasına uzanır. Erkeğin kendini kollarıyla desteklemesi tavsiye edilir.

32 / 99 Şehvetli bacak pozisyonu Kadın bacağını kaldırır ve erkek eğilip bacağını omzuna alır. Yavaşça doğrulup birleşme sağlanır. Kadın ellerini erkeğin boynuna dolar. Erkek de kadının kalçalarını kavrar. İleri geri hareket ederler.

33 / 99 Dengeli çömelme Biraz kuvvet gerektiren bir pozisyondur. Kadın bir yatağın ya da masanın üzerine çıkar, erkek arkasına geçer ve ellerini kadının kalçasına koyar. Kadın hafifçe diz çöker ve sırtını erkeğin göğsüne yaslar. Bu şekilde birleşme sağlanır.

34 / 99 Fişek Kadın dizlerini göğsüne doğru çekerek yatağa uzanır. Erkek yüzü kadına dönük bir şekilde diz çöker ve kadın ayaklarını erkeğin göğsüne koyar. Erkek kollarını kadının dizlerine koyar. Birleşme sağlanır. Kadın erkeği ne kadar kendine çekerse birleşme o kadar derinlik kazanır. Erkek kadının dizlerini aşağıya doğru ittikçe zevk artar.

35 / 99 Pervane Kadın sırtüstü yatar, ayaklarını düz bir şekilde uzatır. Erkek kadının üzerine ters bir şekilde yatar. Birleşme gerçekleşir.

36 / 99 Rock and Roll Kadın sırtüstü yatar, ayaklarını havaya doğru sanki ters takla atacakmış gibi kaldırır. Erkek diz çöker, kadının kalçalarını kaldırmasına yardım eder ve birleşme gerçekleşir.

37 / 99 Fan Kadın ayakta durur, bir sandalye ya da tabureye doğru eğilir. Kollarını çapraz bir şekilde destek almak için sandalyenin ya da taburenin üzerine koyar. Erkek arkadan yaklaşır. Birleşme gerçekleşir.

38 / 99 Kayık Bu pozisyon için öncelikle erkek geriye doğru yaslanır ki kadın üzerine oturabilsin. Daha sonra erkek oturur pozisyona geçer, gövdesini ve dizlerini kaldırır ve böylece çift yüz yüze gelmiş olur ve erkeğin dizleri kadının vücudu dışında kalır. Bu şekilde birleşme gerçekleşir.

39 / 99 Kartal Kadın sırtüstü uzanır, bacaklarını havaya kaldırır ve iki yana açar. Erkek dizüstü oturarak (kartal gibi) birleşmeyi gerçekleştirir.

40 / 99 Asılı makas Sadece sporcular yapabilir! Kadın sadece ayak bilekleri yatakta kalacak şekilde yere doğru uzanır. Sol eliyle kendini yerden destekler. Erkek kadının sol ayağı üzerine geçer ve diğer bacağını yukarı doğru tutar ve birleşme gerçekleşir.

41 / 99 Yıldız Kadın sırtüstü uzanır. Bir bacağını dizden büker. Diğer bacağını uzatır. Erkek kadının bacakları arasına girer. Geriye doğru yaslanır ve ellerinden destek alır.

42 / 99 Köpek Sevin ya da sevmeyin köpek pozisyonu en klasik pozisyonlardan biridir. Kadın dört ayak üstünde durur. Bacaklarını hafifçe aralar. Erkek arkadan yaklaşır ve kadının kalçalarını kavrar. Bu pozisyonu halı üzerinde denemekten kaçının.

43 / 99 Zafer kemeri Erkek ayaklarını uzatıp yatağa oturur. Kadın erkeğin kucağına diz çöker, oturur. Bu şekilde birleşme gerçekleşir. Daha sonra kadın kendini arkaya, adamın ayakları üzerine doğru bırakır.

44 / 99 Ters kovboy Gelelim listenin en heyecan verici pozisyonuna. Erkek sırtüstü yatar ve kadın ters bir şekilde erkeğin üzerine oturur. Ellerini destek almak için erkeğin bacaklarına koyar ve yukarı aşağı hareket eder.

45 / 99 Süper 8 Kadın sırtüstü yatar ve bacaklarını açar. Erkek kadının bacakları arasına girerek birleşmeyi gerçekleştirir. İleri geri hareket eder. Kadının kalçasının altına yastık koyarak daha iyi bir açı yakalanabilir.

46 / 99 Amazon Erkek bir sandalyeye oturur. Kadın yüzü adama dönük bir şekilde kucağına oturur. Ayakları yere değen kadın yerden destek alarak aşağı yukarı hareket eder.

47 / 99 Av köpeği Bu pozisyon köpek pozisyonunun bir benzeridir. Kadın yine dört ayak üzerinde ama bu sefer dirseklerine kadar eğilmiş bir şekilde durur. Erkek arkadan yaklaşır ve birleşme gerçekleşir.

48 / 99 Çapraz Kadın, poposu yatağın kenarına gelecek şekilde uzanır. Bacaklarını çapraz bir şekilde yukarı doğru kaldırır. Erkek kadının önüne geçer ve birleşme esnasında kadının ayaklarını bir düz bir çapraz yapar.

49 / 99 Gemi Erkek sırtüstü yatar. Kadın ayakları erkeğin bir yanında olacak şekilde (sanki botta oturuyor gibi) üzerine oturur. Tüm kontrol kadındadır.

50 / 99 Heyelan Kadın yüzüstü bir şekilde dirseklerinin üzerinde uzanır.Ayaklarını uzatır ve hafifçe aralar. Erkekler ayakları önde olacak şekilde kadının üzerine oturur. Kollarını destek almak için iki yana koyar. Arkaya doğru hafifçe yaslanır ve birleşme gerçekleşir. Erkek ileri geri hareket ederken kadın bacaklarını birleştirir.

51 / 99 Salyangoz Kadın ayaklarını göğsüne doğru çekerek uzanır ve ayaklarını erkeğin omuzlarına koyar. Erkek diz çöker ve birleşme sağlanır.

52 / 99 Kayma Erkek diz çöker ve ellerinden destek alarak arkaya doğru yaslanır. Kadın sırtüstü uzanır ve başının altına bir yastık yerleştirir. Kadın bacaklarını büker ve erkeğin iki yanına yerleştirir. Bu şekilde birleşme sağlanır.

53 / 99 Dayanak Erkek diz çöker ve tek eliyle destek alarak geriye doğru yaslanır. Kadın da diz çöker ve köpek pozisyonunda olduğu gibi erkeğe arkasını döner. Erkeğe dayanarak öne doğru dirseklerinin üzerine eğilir.

54 / 99 G noktasının gücü Kadın yatağa sırtüstü uzanır ve ayaklarını göğsüne doğru çeker. Erkek kadının önünde diz çöker ve kadının ayaklarını tutar. Dengeyi sağlayarak birleşme gerçekleşir.

55 / 99 Sıkıca Kadının kalçasının altına bir yastık yerleştirilirse daha rahat gerçekleştirilebilecek bir pozisyon... Kadın leğen kemiğini bir ileri bir geri hareket ettirir.

56 / 99 Meydan Okuma Öncelikle sağlam bir sandalyeye ihtiyacınız var. Kadın sandalyenin üzerine çıkar, oturur gibi dizlerini büküp öne doğru eğilir. Ellerini ve dirseklerini dizlerine koyar. Erkek arkadan yaklaşır. Birleşme gerçekleşir.

57 / 99 Bükülme Kadın yerde bir yastığa uzanır, dizlerini büker. Erkek kadının bacakları arasına girer ve onu kendine doğru çeker. Hareketleri erkek kontrol eder.

58 / 99 Oturma Adam bir sandalyeye oturur. Kadın sırtı adama dönük bir şekilde kucağına oturur. Bacaklarıyla kendini iterek yukarı aşağı hareket eder.

59 / 99 Mum Bu pozisyonda ayaklarınızı yukarda tutmanız biraz zor olabilir. Kadın sırtüstü uzanır, başını bir yastığa koyar. Göğüslerine doğru ayaklarını kaldırır böylece önünde diz çökmüş partneri birleşmeyi gerçekleştirir.

60 / 99 Mandal Erkek yatağa uzanır. Kadın erkeğin üzerine çıkar. Birleşme sağlanır. Kadın ileri geri hareket eder.

61 / 99 Teklif Kadın ile erkek yüz yüze diz çökerler. Erkek evlenme teklif edermiş gibi sol ayağını kaldırıp yere koyar. Kadın da sağ ayağını kaldırır. Bu şekilde birleşme sağlanır.

62 / 99 Ayakta el arabası Kadın kollarının ön kısmını bir yastık üzerine koyarak dört ayak üzerinde durur. Erkek tek bacağını bükerek arkadan yaklaşır ve birleşmeyi gerçekleştirir. Kadının ayak bileklerini kavrar ve yavaşça yukarı kaldırır.

63 / 99 Lotus çiçeği Erkek bağdaş kurup oturur. Kadın ayaklarını erkeğin beline dolayarak kucağına oturur. Erkek elleriyle kadının kalçasından destek vererek kadının hareket etmesini sağlar.

64 / 99 Deniz kızı Kadın yatağın ya da masanın kenarına sırtüstü uzanır. Bacaklarını havaya kaldırır. Erkek ayakta kadının önünde durur ve birleşme gerçekleşir.

65 / 99 Eğilmiş kaplan Erkek ayaklarını uzatarak yatağa oturur. Kadın arkası dönük bir biçimde erkeğin üzerine oturur ve eğilir. Bu şekilde yukarı aşağı kayarak birleşmeyi gerçekleştirir.

66 / 99 Kapama Erkek gücünü sağ koluna vererek oturur ve ayaklarını uzatır. Kadın bacaklarını açarak ters bir şekilde erkeğin kucağına oturur. Kollarından destek alarak öne doğru eğilir. Hareketleri kadın kontrol eder.

67 / 99 Kenetlenme Erkek ayakta durur. Kadını kucağına alır. Kadın ayaklarını erkeğin beline dolar, erkek de kadının poposundan ve sırtından destekler.

68 / 99 Yerleşmiş top Kadın çömelir, erkek de yarı oturur bir şekilde arkasından yaklaşır ve birleşme gerçekleşir. Hareketleri kadın kontrol eder.

69 / 99 Diz çökmüş el arabası Ayakta olanından biraz daha kolaydır. Kadın ağırlığını tek koluna ve bacağına verir. Erkek arkadan diz çökerek yaklaşır. Kadın diğer bacağını geriye doğru esnetirken birleşme gerçekleşir.

70 / 99 Yandan samba Kadın yatakta bir tarafa dönerek uzanır. Bacaklarını 90 derece açı ile yana uzatır. Erkek arkadan yaklaşır. Ellerinden destek alarak gövdesini hafifçe kaldırır.

71 / 99 Sfenks Kadın ağırlığını dirseklerine vererek yüzüstü uzanır. Tek bacağını dümdüz uzatırken diğer bacağını kırar. Erkek kollarından destek alarak arkadan yaklaşır.

72 / 99 Kolon Kadın önde sırtı erkeğe dönük bir şekilde durur. Erkek arkadan yaklaşır ve birleşme gerçekleşir. Kadın isterse öne doğru eğilebilir.

73 / 99 Misafir Çift yüz yüze ayakta durur ve bu şekilde birleşme gerçekleşir.

74 / 99 Ters binici Ters kovboy pozisyonundaki gibi kadın erkeğe sırtını dönerek üzerine yerleşir. Destek alarak öne doğru eğilir. Erkek kadının belini tutar ve birleşme gerçekleşir.

75 / 99 Süpernova Erkek başı yatağın ayağına gelecek şekilde kendini sarkıtarak uzanır. Kadın yüzü erkeğe dönük bir şekilde üzerine çıkararak ellerinden destek alarak yerleşir ve birleşme sağlanır.

76 / 99 Örümcek Erkek ayaklarını uzatarak uzanır. Ellerini arkaya koyup destek alarak geriye yaslanır. Kadın, ellerinden destek alarak erkeğin üzerine yerleşir.

77 / 99 Merdiven ustası Kadın merdivende erkeğin önünde eğilir. Dizleri ve elleriyle basamaklardan destek alırken erkek arkadan yaklaşır ve poposundan tutarak birleşmeyi gerçekleştirir.

78 / 99 Basket Erkek yere oturur. Bir bacağını dümdüz uzatırken diğerini hafifçe kırar. Kadın üzerine yerleşir. Kontrol kadındadır.

79 / 99 Zen duruşu Erkek ve kadın yan tarafları üzerinde uzanarak birbirlerine bakarlar. Göğüslerini birbirlerine yaslayıp bacaklarını birbirine geçirirler.

80 / 99 Fısıltı Kadın bacaklarını kırarak yan dönmüş bir şekilde yatarken erkek kadının bacakları arasına girer. Kadın bacaklarıyla adamı sarar ve bileklerini çapraz kavuşturur.

81 / 99 Yan sele Erkek bacaklarını uzatarak uzanır. Kadın ayaklarını bir yana döndürür ve bu şekilde erkeğin üzerine yerleşir. Diğer yana yerleştirdiği ellerinden destek alarak hareket eder.

82 / 99 Omuz taşıyıcı Kadın ayaklarını yukarı kaldırarak uzanır. Erkek kadının önünde diz çöker, bacaklarını kavrar ve omzuna koyar. Bu şekilde birleşme gerçekleşir.

83 / 99 Doğru açı Kadın poposu yatağın kenarında kalacak şekilde sırtüstü uzanır. Erkek yaklaşır ve birleşme gerçekleşir.

84 / 99 Indrani Kadın dizlerini kırarak sırtüstü uzanır. Erkek diz çökerek yaklaşır ve birleşme gerçekleşir.

85 / 99 Omuzda duruş Kadın yüzü yukarı dönük bir şekilde yere yatar. Kendini poposundan ve sırtından destekleyerek omuzlarında kalana kadar havaya kaldırır. Adam önünde diz çöker ve ayak bileklerini kavrayarak omzuna yerleştirir.

86 / 99 Lap top Erkek bir sandalyede oturur. Kadın ayaklarını adamın omzuna uzatarak kucağına oturur. Bu şekilde birleşme gerçekleşir.

87 / 99 Kalça ustası Erkek bacaklarını kıvırıp hafif aralayarak uzanır. Kadın ters bir şekilde üzerine yerleşir. Erkeğin dizlerini tutar. Bu şekilde birleşme gerçekleşir.

88 / 99 Arkadan Erkek ve kadın ayakta durur. Erkek kadının arkasından yaklaşır ve birleşme gerçekleşir.

89 / 99 Kurbağa Kadın bacaklarını aralayarak sırtüstü uzanır. Erkek bacaklarının arasından yaklaşır ve birleşme gerçekleşir. Kadın bacaklarını erkeğin etrafına dolar.

90 / 99 Sağ kol Kadın sırtüstü uzanır ve kolunun üzerinde yan döner. Erkek diz çökerek arkadan yaklaşır. Bir bacağını uzatırken diğer bacağını kırar. Bu şekilde birleşme gerçekleşir.

91 / 99 Çapraz geçiş Kadın ellerini uzatarak yan dönüp yatar. Erkek, vücudu kadınınkine dikey olacak bir şekilde yanına uzanır. Kadın yukarıda kalan bacağını kaldırır ve erkek bu şekilde iki bacağının arasına girer.

92 / 99 Şelale Erkek bir sandalyeye oturur. Kadın onun kucağına oturarak kendini geriye doğru yaslar. Bu pozisyon epey esneklik ister.

93 / 99 Amuda kalkma Erkek ayakta durur. Kadın ellerinden destek alarak ayaklarını partnerinin kollarına doğru uzatır. Bu şekilde birleşme gerçekleşir.

94 / 99 Tominagi Kadın sırtüstü uzanır ve ayaklarını göğsüne doğru çeker. Erkek diz çöker ve birleşme gerçekleşir.

95 / 99 Öğle keyfi Kadın sırtüstü uzanır. Erkek tam açıyla kadına doğru uzanır. Kadın ayaklarını erkeğin poposuna doğru koyar. Birleşme bu şekilde gerçekleşir.

96 / 99 Tamamen açık Erkek kadının önünde diz çöker. Kadın sırtüstü uzanır.Bacaklarını ve poposunu kaldırıp erkeğin etrafına dolar. İleri ve geri hareket eder.

97 / 99 Geri kayma Erkek geriye doğru yatar. Kadın üzerine oturur ve yerden elleriyle kendini destekleyerek geriye doğru esner. Bu şekilde birleşme gerçekleşir.

98 / 99 Askıya alınmış Kadın erkeğin kucağındadır. Bacaklarıyla erkeğin belini sarar ve duvardan destek alır. Bu şekilde birleşme gerçekleşir.