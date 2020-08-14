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Cinsellik bir spor sayılır mı? Sevişerek ne kadar kalori yakılır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.08.2020 10:37 | Son Güncelleme

Kadın erkek fark etmeksizin herkesin ortak problemi fazla kilolar. Kimi zaman beş kilo versek mis gibi bir vücuda sahip olacağımızı düşünüyor, kimi zaman büyük organizasyonlar gerektiren kilo verme süreçlerine girmenin hayalini kuruyoruz. Bir de muhakkak sizin de kendinize sorduğunuz o soru var: Sevişmek kilo verdirir mi? Buna kesin bir evet ya da hayır cevabı vermek ne yazık ki biraz zor.

Cinsellik bir spor sayılır mı? Sevişerek ne kadar kalori yakılır?

Güzelim yiyeceklerden, tatlılardan uzaklaşmak; rahat rahat uzanıp film izlemek varken spor aletleri ile saatler geçirmek kilo vermeyi zorlaştıran en önemli unsurlardan biri. Peki sevişerek kalori yakmak, yani zevk ile faydayı birleştirmek mümkün mü? Spor aletleri ile geçireceğimiz vakti partneriniz ile geçirerek bir kazan kazan durumu yaratmak mümkün mü? Böyle bir şey mümkün ise ne kadar ve nasıl sevişmeliyiz?

SEKS KİLO VERDİRİR Mİ?

Sevişmenin fiziksel bir hareketler bütünü olmasından dolayı kalori yakımı sağlayacağına, bunun da kilo vermenize neden olacağına dair yaygın bir görüş var. Peki gerçekten bilimsel bir görüş mü yoksa hayata dair içten bir temenni, naif bir umut mu? Aslına bakarsanız her ikisi de. Seks elbette vücuttaki çoğu kasın çalışmasını sağlayan bir aktivite. Kalori yaktığı da tartışılmaz. Peki bu kalori zayıflamamıza yetecek miktarda mı? Amerikan Egzersiz Kurulu'nun açıklamalarına göre 1 kg yağdan kurtulmak için ortalama 7 bin 400 kalori yakmak gerekiyor. Koşu bandında geçireceğiniz yarım saat ise ortalama 276 kalori yakmanızı sağlıyor. Basit bir hesapla koşu bandı üzerinde geçireceğiniz 13,4 saatlik bir süre bir kilogram yağ yakmanızı sağlayacaktır. Peki sekste durum nasıl?

SEKS KAÇ KALORİ YAKTIRIR?

Öncelikle şunu ortaya koymak gerekiyor ki sekste yaktığınız kalori miktarı ne kadar aktif, ne kadar hareketli olduğunuza göre değişkenlik gösteriyor. Yani pasif kalınan, hareketsiz bir cinsel birleşmenin kalori yaktırması gibi bir durum ne yazık ki yok

Montreal Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre seks esnasında erkekler dakikada 4,2 kadınlar ise 3,1 kalori yakıyorlar. Bu da yarım saatlik bir süreçte ortalama 93-126 kalori arasında bir kalori yakımına denk geliyor. Tam burada süreye dikkatinizi çekmek istiyorum: "yarım saat" zira başka bilimsel çalışmalara göre partnerlerin ortalama seks süresi yalnızca altı dakika. Yani ortalamadan uzun ve aktif bir cinsel birleşme süreniz olsa bile ne yazık ki o süreyi koşu bandında geçirmek kilo vermek adına daha elverişli bir yöntem gibi duruyor.

Elbette bu durum cinselliğin sağlık için tümden yararsız olduğu anlamını taşımıyor. Düzenli seks hayatı kalori yakımına az da olsa destek olurken bağışıklık sisteminin güçlenmesini, erkeklerde prostat kanseri riskinin düşmesini, vücudun canlı kalmasını sağlıyor.

Özetle seks yapmanın faydasız olduğunu söylemek imkansız ama siz yine de çok şey beklemeyin.

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