Cinsellik haritası nedir, sizinkini nasıl öğrenirsiniz?

Daha önce cinsellik haritası diye bir şey duydunuz mu?
Bu tabir birkaç yıl önce Jaiya adlı bir seks uzmanı tarafından icat edildi. Jaiya’ya göre herkes, insanları neyin baştan çıkardığını özetleyen beş farklı kategoriden birine ya da daha fazlasına ait.
Örneğin eğer enerjik biriyseniz sizi mekan, katılım ve tavır baştan çıkarabilir. Eğer müstehcenlikten hoşlanıyorsanız, tabu cinsel aktiviteler sizi ateşleyebilir.
Bu kategoriler kullanışlı olabilir, peki size faydası nedir ve kategorinizi nasıl belirlersiniz?
Tabirin yaratıcısına göre bu harita, cinsel yaşamımızı iyileştirecek becerileri keşfetmenize izin verebilir.
Cinsellik haritasına göre var olan seks modelleri şöyle;
Enerjik – Mekan, katılım ve tavırla baştan çıkar.
Bedensel – Duygular, dokunma, ses, koku ve tatla baştan çıkar.
Cinsel – Basit bir uyarılmayla bile baştan çıkar.
Müstehcen – Tabularla baştan çıkar.
Şekil değiştirici – Yukarıdakilerin tümüyle baştan çıkabilir, tercihleri değişebilir.
Kavramı icat eden seks uzmanı Jaiya “Partnerinizle kategoriniz eşleşmiyorsa endişelenmeyin, çünkü asıl mesele bu değil. Kategorileri bir dil gibi düşünebilirsiniz. Eğer partneriniz Fransızca konuşuyorsa siz de onun dilini konuşmayı öğrenebilirsiniz” dedi.
Bunu öğrenmek için internette bulunan online bir anketi çözmeniz gerekiyor. 22 sorudan oluşan bu ankette bir çok soru açık uçlu. Sorulara olabildiğince dürüst cevap vermek, doğru sonuca ulaşabilmeniz için çok önemli.
Ancak Love Collective Global’in CEOS’su ve ilişki uzmanı Sarah Louise Ryan, yatakta neyi sevdiğinizi öğrenmenin tek yolunun bu anket olmadığını hatırlatarak “İhtiyaçlarınızı, tutkularınızı ve isteklerinizi fiziksel düzeyde anlamak, kendinizi daha iyi tanımak açısından önemlidir. Partnerinizle bunları paylaşmak aranızdaki yakınlığı derinleştirir” dedi.
Cinsellik haritasının ve kimi fetişlerin kişinin kendisini daha yakından anlamasını kolaylaştıracağını ifade eden Sarah Louise Ryan “Bu sayede yatak odasındaki sınırlarımızı ve neyle uyumlu olup olmadığımızı anlarız” dedi.
Ryan’a göre insanlar partnerleri, dürtüleri ve arzuları tarafından cinsel olarak sürekli gelişirken kendini tek bir şeyle sınırlandırıp cinsel gelişmini engelleyebiliyor. Ryan, cinsel tercihlerimizin değişebileceğini hatırlatarak “Romantik düzeydeki bağlılık stili aynı olsa da, seks tercihleri değişebilir” dedi.
Başka bir uzman Billie Quinlan ise cinsellik haritasının yararlı olduğunu, cinsellikle ilgili yeterince eğitimli olunmadığını ve bu nedenle insanların kendisini cinsel olarak keşfetmesi gerektiğini söyleyerek “Cinsellik eğitiminde zevkin önemi tamamen ihmal ediliyor. Bu yüzden yetişkinlikte uzun vadeli ilişkiler kurmaya başladığımızda cinselliğimizi anlamanın yollarını bulmalıyız” dedi.
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