Cinsellik haritası nedir, sizinkini nasıl öğrenirsiniz?

Daha önce cinsellik haritası diye bir şey duydunuz mu?

Bu tabir birkaç yıl önce Jaiya adlı bir seks uzmanı tarafından icat edildi. Jaiya’ya göre herkes, insanları neyin baştan çıkardığını özetleyen beş farklı kategoriden birine ya da daha fazlasına ait.

Örneğin eğer enerjik biriyseniz sizi mekan, katılım ve tavır baştan çıkarabilir. Eğer müstehcenlikten hoşlanıyorsanız, tabu cinsel aktiviteler sizi ateşleyebilir.

Bu kategoriler kullanışlı olabilir, peki size faydası nedir ve kategorinizi nasıl belirlersiniz?

CİNSELLİK HARİTASI NEDİR

Tabirin yaratıcısına göre bu harita, cinsel yaşamımızı iyileştirecek becerileri keşfetmenize izin verebilir.

Cinsellik haritasına göre var olan seks modelleri şöyle;

Enerjik – Mekan, katılım ve tavırla baştan çıkar.

Bedensel – Duygular, dokunma, ses, koku ve tatla baştan çıkar.

Cinsel – Basit bir uyarılmayla bile baştan çıkar.

Müstehcen – Tabularla baştan çıkar.

Şekil değiştirici – Yukarıdakilerin tümüyle baştan çıkabilir, tercihleri değişebilir.

Kavramı icat eden seks uzmanı Jaiya “Partnerinizle kategoriniz eşleşmiyorsa endişelenmeyin, çünkü asıl mesele bu değil. Kategorileri bir dil gibi düşünebilirsiniz. Eğer partneriniz Fransızca konuşuyorsa siz de onun dilini konuşmayı öğrenebilirsiniz” dedi.