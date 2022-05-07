Cinsellik itirafı olay yarattı! “Beni ilişkilerine davet etti”

Rara Knupps, abonelerin içeriğe erişim için aylık ücret ödeyebildiği OnlyFans hesabı aracılığıyla fotoğraflarını ve videolarını paylaşıyor. Plug Talk podcastinde konuşan Knupps, ünlü boksör Jake Paul’ün kendisiyle bir cinsel ilişki başlatma umuduyla temasa geçtiğini iddia etti. Kendisini yakın arkadaşıyla birlikte boksörün özel uçağıyla aldığını ve Porto Riko’ya götürdüğünü ifade eden Knupps, “Eğlenceliydi. Dürüst olmak gerekirse sahip olduğum en değişik maceraydı” dedi.

BİRKAÇ GÜNDE HER ŞEY DEĞİŞTİ

Boksör Jake Paul ile Porto Riko’da birkaç gün boyunca tatil yaptıklarını belirten Knupps, ilişkilerinin ciddiyetinin birkaç gün içinde hızla yükseldiğini söyledi. İkilinin o günü ölümsüzleştirmek için isimlerini dövme yaptırdığını söyleyen Knupps, “Hiçbirimizin kötü bir niyeti yoktu ve sadece biraz eğlenmek istedik. Gerçekten de öyle oldu. Onun mutlu olmasını isterim” diye konuştu.



