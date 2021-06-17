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Cinsellik sınırlarını aştı! Too Hot To Handle 2. sezon fragmanı yayınlandı

17.06.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in tartışmalı reality şovu Too Hot To Handle 2. sezon fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz yılın en popüler şovu ilan edilen Too Hot To Handle’ın yeni sezonunun fragmanını izleyenlerin ağzı açık kaldı.

Netflix’in tartışmalı ama çok izlenen programı Too Hot To Handle'ın 2. sezon fragmanı yayınlandı. Too Hot To Handle, on kişilik bir grubun dört hafta sonunda yüz bin dolar kazanmalarını sağlayacak sahil kenarındaki bir tesise yerleştirilmeleri sonrası yaşananları konu alıyor. Yarışmacıların bu para ödülünü kazanabilmeleri için öpüşme, sevişme, mastürbasyon gibi hiçbir cinsel aktivitede bulunmamaları gerekiyor.

TOO HOT TO HANDLE 2. SEZON ÇOK CESUR

Too Hot To Handle 2. sezon fragmanı içeriğindeki müstehcen sahnelerle izleyicileri çok şaşırttı. 4 hafta boyunca birbirlerine karşı koymaları gereken 10 kişinin, 100 bin doları çok da düşünmeden birbirleriyle içli dışlı oldukları görülüyor.

Fragmanda, şovun robot sunucusunun eski bir striptizci, bir avukat ve profesyonel bir sporcunun da yer aldığı kadrodakilere, öpüşme ve okşama da dahil olmak üzere herhangi bir fiziksel temasta bulunmama talimatı verildiği görülüyor.

Buna rağmen, kadronun fragmanda cesur iddialarda bulunduğu görülüyor ve Fransız yarışmacı Marvin 'seksi bir yaz olacak' diyor.

TOO HOT TO HANDLE 2. SEZON YARIŞMACILARI

  • Cam
  • Carly
  • Chase
  • Emily
  • Kayla
  • Larissa
  • Marvin
  • Melinda
  • Nathan
  • Peter

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Too Hot to Handle dizisi
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hayvanlara hayvan diye hitap ettiğim için özür diliyorum o canlılardan.

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