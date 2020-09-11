HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Cinsellik üzerine erkek varsayımlarını sarsan feminist araştırmacı Shere Hite 77 yaşında öldü

Cinsellik üzerine erkek varsayımlarını sarsan feminist araştırmacı Shere Hite 77 yaşında öldü

11.09.2020 13:31 | Son Güncelleme

'Hite Raporu: Kadın Cinselliği Hakkında Ulusal bir Araştırma' başlıklı çalışması 1976 yılında yayınlandığından bu yana 50 milyonu aşkın satan feminist akademisyen-yazar Dr Shere Hite, 77 yaşında, Londra'da hayatını kaybetti. 1976'da yayımladığı 'Hite raporu' ile kadının cinsel hazzı konusunda egemen erkek varsayımlarına meydan okuyan Amerikalı feminist Shere Hite, Playboy dergisi başta bir çok çevrenin hedefi olmuştu.

Cinsellik üzerine erkek varsayımlarını sarsan feminist araştırmacı Shere Hite 77 yaşında öldü

'Hite Raporu: Kadın Cinselliği Hakkında Ulusal bir Araştırma' başlıklı çalışması 1976 yılında yayınlandığından bu yana 50 milyonu aşkın satan feminist akademisyen-yazar Dr Shere Hite, 77 yaşında, Londra'da hayatını kaybetti.

ABD'de 3 bin 500 kadınla yapılan kapsamlı görüşmelere dayanan Hite Raporu, bir çok kadının erkek cinsel organının penetrasyonuyla orgazm olmadığını ortaya koyarak, egemen erkek varsayımlarına meydan okuması bakımından bir dönüm noktası sayılıyor.

O dönem ABD'de çok satan erkek dergisi Playboy tarafından "erkek düşmanı" diye tanımlanıp, kelime oyunuyla Hite değil "Hate (Nefret) Raporu" diye anılan çalışma, kadınları, cinsel hayatlarının kontrolünü kendi ellerine almaya ve neden zevk aldıklarını ya da almadıklarını özgürce keşfetmeye çağırıyordu.

Shere Hite 2011 yılında Guardian gazetesine verdiği bir mülakatta "O dönem cinsellik konusunu inceleyen tek feminist araştırmacı bendim. Cinsel faaliyet kavramını, kadın orgazmını ve mastürbasyonunu da kapsayacak şekilde genişletmeye çalıştım" demişti.

Hite'ın eşi Paul Sullivan, eşinin Çarşamba günü Londra'nın Tottenham semtindeki evlerinde yaşama veda ettiğini doğruladı.

Shere Hite, 1988 yılında Kadın Hareketi İttifakı yemeğinde talkshow sunucusu ve seks terapisti Ruth Westheimer ile.

'Bir dönüm noktası'

Hite ABD'nin muhafazakar eyaletlerinden Missouri'de henüz çocuk yaşta (16) bir annenin kızı olarak doğdu ve büyükanne ve büyükbabası tarafından büyütüldü.

1970'li yılların başlarında Columbia Üniversitesi'nde lisans üstü araştırmasını yaptığı sırada Olivetti daktilosunun reklamı için çıplak poz vermişti.

Playboy dergisi bu reklamı "Daktilo o kadar akıllı ki, onun akıllı olması gerekmiyor" altyazısı ile yayınladı. Hite, reklama karşı yapılan protesto gösterilerini destekledi.

En çok tanındığı çalışması olan Hite Raporu'nu yayınladıktan sonra ABD'de çoğu da aşırı kişiselleşen saldırı ve eleştirilere maruz kalan Hite, 1995 yılında Amerikan vatandaşlığını reddetti.

14 yıl Alman piyanist Friedrich Horicke ile sürdürdüğü evlilik 1999 yılında sona erdi.

Çeşitli Avrupa şehirlerinde yaşadıktan sonra Londra'ya yerleşti ve burada ikinci eşi Paul Sullivan ile yaşadı.

Shere Hite

2011 yılında kendisiyle mülakat yapan, ve ilişkisini sonra da sürdüren yazar Julie Bindel, Hite'ın son yıllarda Alzheimer ve Parkinson hastalıkları çektiğini söyledi.

Bindel, "Araştırması bir dönüm noktasıydı. 1960'lardaki sözde cinsel devrimin net başarısızlığından sonra, bir çok bakımdan 1970'lerde gerçek kadın cinsel devrimini başlatmış oldu. 1960'larda kadınlar hiç bir zaman cinsel haz diye bir hakları olduğunu düşünmemişlerdi. Shere Hite ilk defa kadının cinsel hazzını önceledi" diyor.

"Erkeklerin esas kadınların ikincil olduğu verili pozisyonun karşısına, kadınların deneyimlerinin merkezde olduğu bir araştırmayla çıktı. Bu bir çok kadın açısından kendi bedenleri, cinsel özgürleşmeleri ve cinsellikten haz alabilmeleri açısından çok şey anlattı" diye sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkiz olsa bu kadar benzer! İkiz olsa bu kadar benzer!
Meksika'da bir yılda 5. gazeteci cinayeti!Meksika'da bir yılda 5. gazeteci cinayeti!
AUZEF yeni kayıt nasıl yapılır?AUZEF yeni kayıt nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Marmara'da görüldü, bir de uyarı yapıldı
Marmara'da görüldü, bir de uyarı yapıldı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Olumsuz cevap aldığı hemşirelere dehşeti yaşattı
Olumsuz cevap aldığı hemşirelere dehşeti yaşattı
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
İlginizi Çekebilir
Önce toplantıyı inkar ettiler ardından Türkiye'yi suçladılar
Önce toplantıyı inkar ettiler ardından Türkiye'yi suçladılar
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Diğer Haberler
Meksika'da bir yılda 5. gazeteci cinayeti: Başı kesilmiş halde bulundu
Meksika'da bir yılda 5. gazeteci cinayeti!
ABD'de dev bir bankanın başın ilk defa kadın CEO atandı
ABD'de dev bir bankanın başın ilk defa kadın CEO atandı
Doğu Akdeniz krizini çözmek için Pompeo devreye giriyor
Doğu Akdeniz krizini çözmek için Pompeo devreye giriyor
Çin'de otelde şiddetli patlama
Çin'de otelde şiddetli patlama
2 bin yıllık Roma hapishanesi ortaya çıkarıldı
2 bin yıllık Roma hapishanesi ortaya çıkarıldı
Araştırmaya gittiği yerliler tarafından öldürüldü!
Araştırmaya gittiği yerliler tarafından öldürüldü!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.