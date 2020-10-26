Cinsellikle ilgili korkularınızı bu şekilde çözebilirsiniz! Erken davranmazsanız...

Cinsellikle ilgili sorular her zaman arka planda kalan, düşünülen ama dillendirilemeyen sorulardır. Yaşadığınız deneyimi dillendirmediğiniz sürece cinsel hayatınız daha kötü olacaktır. Cinsellikle ilgili korkuların neler olduğunu bilmeden onunla mücadele edemezsiniz. Cinsellikle ilgili korkularınız varsa onunla ilgili sorular sorup, ne tür bir korkunuz olduğunu bilmek önemli... Cinsellikle ilgili sorununuzu doğru tespit edip hayatınıza problemsiz bir şekilde devam etmek istiyorsanız cinsellikle ilgili kaygı ve korkularınızı ertelemeyin.

Cinsellikle ilgili korku ve kaygıların tedavisi mümkün. Ancak erken davranmazsanız sonuç kötü olabilir!

EN YAYGIN CİNSELLİKLE İLGİLİ KORKULAR

EROTOFOBİ (CİNSELLİK KORKUSU) VE TEDAVİSİ

Erotofobi, cinsel içerikli her türlü konuşma ve davranıştan korkma halidir. Nedeni, cinsellik konularının konuşulmasının ayıp olduğu algısıyla büyümek veya cinsellik konuşulduğunda kişinin uyarılmasıdır. Bu kişiler cinsellik konuları açıldığında aşırı tepki verebilirler. Tedavisi için alanında uzman bir cinsel terapist, psikolog ya da psikiyatristlerden destek alınmalı. Bu korku genelde psikoterapi ile tedavi edilir. Aslında erotofobi birazdan sayacağımız diğer cinsellikle ilgili korku ve kaygıları da altında barındırır.