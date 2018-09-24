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Cinsine göre değişmekle birlikte gübrede yüzde 15'lere varan bir indirim

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 12:05 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gübre cinslerine göre değişmekle birlikte yüzde 15'lere varan bir indirim sağlanacağını belirterek, "Kur üzerinden ekonomimize yapılan saldırılar malum.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gübre cinslerine göre değişmekle birlikte yüzde 15'lere varan bir indirim sağlanacağını belirterek, "Kur üzerinden ekonomimize yapılan saldırılar malum. Kimyevi gübre fiyatlarında artış yaşandı. Bu artışların bir kısmı maliyet artışlarından kaynaklanıyorken diğer kısmı kasıtlı ve spekülatif sebeplere dayanmaktadır. Kimyevi gübre fiyatlarında gübre cinslerine göre değişmekle birlikte yüzde 15'lere varan bir indirim sağlanacak. Arpa ve buğdayda 5 kuruş olan prim desteğini yüzde yüz arttırarak önümüzdeki yıl 10 kuruş olarak ödeyeceğiz. Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinden çiftçimizin önümüzdeki hasat döneminde hiçbir şekilde mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gübre fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Pakdemirli, gübre cinslerine göre değişmekle birlikte yüzde 15'lere varan bir indirim sağlanacağını belirterek, "Kur üzerinden ekonomimize yapılan saldırılar malum. Kimyevi gübre fiyatlarında artış yaşandı. Bu artışların bir kısmı maliyet artışlarından kaynaklanıyorken diğer kısmı kasıtlı ve spekülatif sebeplere dayanmaktadır. Kimyevi gübre fiyatlarında gübre cinslerine göre değişmekle birlikte yüzde 15'lere varan bir indirim sağlanacak. Gübre fiyatlarında aşırı artış yapan firmaları da yakın takibe aldık. Gübre fiyatlarında aldığımız bu indirimin yanı sıra uzun yıllardır artmayan buğday, arpa ve prim desteklerini de arttıracağız. Arpa ve buğdayda 5 kuruş olan prim desteğini yüzde yüz arttırarak önümüzdeki yıl 10 kuruş olarak ödeyeceğiz. Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinden çiftçimizin önümüzdeki hasat döneminde hiçbir şekilde mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz. Dünya fiyatları üzerinden alacağız. Çiftçimizin herhangi bir endişesi olmasın" diye konuştu.

Hakime TORUN / ANKARA (DHA)

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