Cinsiyet değiştiren Elliot Page eşine boşanma davası açtı

Rol aldığı 'Juno' adlı filmle adını geniş kitlelere duyuran Ellen Page, 2020 yılının aralık ayında cinsiyet değişirip erkek olduğunu ve bundan böyle Elliot Page adını aldığını açıklayarak tüm dünyanın ilgisini üzerine çekmişti.

EŞİNE BOŞANMA DAVASI AÇTI

Şu sıralar 'The Umbrella Academy' adlı yapımda rol alan ve cinsiyet değişikliğinden sonra da diziye devam edeceği açıklanan 33 yaşındaki Elliot Page, 2018 yılında romantik bir törenle evlendiği 26 yaşındaki eşi Emma Portner'a boşanma davası açtı.



ÜÇ YILDIR BİRLİKTELERDİ

TMZ sitesinin haberine göre Elliot Page ve Emma Portner, üç yıldır birlikteydi. Bunun iki yılını da evli olarak geçiren çift, şimdi boşanmaya hazırlanıyor.

DÜNYA ONU KONUŞTU

Juno ve X-Men: Geçmiş Günler Gelecek gibi filmlerle sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak görülen Oscar'a aday gösterilen Kanadalı oyuncu Ellen Page, 2020 yılının aralık ayında cinsiyet değiştirdiğini açıkladı. 33 yaşındaki Page, yeni isminin ise Elliot Page olduğu duyurdu. Elliot Page, haberi Twitter hesabından yayınladığı bir mesajla açıkladı.





