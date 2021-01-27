Cinsiyet değiştiren Elliot Page eşine boşanma davası açtı

Rol aldığı 'Juno' adlı filmle adını geniş kitlelere duyuran Ellen Page, 2020 yılının aralık ayında cinsiyet değişirip erkek olduğunu ve bundan böyle Elliot Page adını aldığını açıklayarak tüm dünyanın ilgisini üzerine çekmişti.
Şu sıralar 'The Umbrella Academy' adlı yapımda rol alan ve cinsiyet değişikliğinden sonra da diziye devam edeceği açıklanan 33 yaşındaki Elliot Page, 2018 yılında romantik bir törenle evlendiği 26 yaşındaki eşi Emma Portner'a boşanma davası açtı.
TMZ sitesinin haberine göre Elliot Page ve Emma Portner, üç yıldır birlikteydi. Bunun iki yılını da evli olarak geçiren çift, şimdi boşanmaya hazırlanıyor.
Juno ve X-Men: Geçmiş Günler Gelecek gibi filmlerle sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak görülen Oscar'a aday gösterilen Kanadalı oyuncu Ellen Page, 2020 yılının aralık ayında cinsiyet değiştirdiğini açıkladı. 33 yaşındaki Page, yeni isminin ise Elliot Page olduğu duyurdu. Elliot Page, haberi Twitter hesabından yayınladığı bir mesajla açıkladı.
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