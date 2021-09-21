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Cinsiyet değiştiren Elliot Page flört uygulamasında

21.09.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsiyet değiştirdikten sonra yeni kimliğini açıklayan ünlü oyuncu Elliot Page'in, ünlülerin yer aldığı özel flört uygulamasına kaydolduğu öğrenildi.

Cinsiyet değiştiren Elliot Page flört uygulamasında

Umbrella Academy dizisinde rol alan oyuncu Elliot Page'in, flört uygulaması Raya'da görüldüğü bildirildi.

Page Six'e konuşan bir kaynak, ocakta Emma Portner'dan boşanan Page'e aitmiş gibi görünen bir hesabın ünlü isimlerin yer aldığı hayli özel uygulamada göze çarptığını belirtti.

Independent'in haberine göre, profilde Page'in köpeğiyle çekilmiş fotoğrafların yanı sıra üzerinde "trans çocukları koruyun" yazan bir eşofman üstüyle görüldüğü başka bir fotoğrafın yer aldığı aktarıldı.

Profile Annie Lennox ve Steven Lipson'ın "Don't Let It Bring You Down" parçasının da eşlik ettiği bildirildi.

Sadece davetli olanların kullanabildiği uygulama daha önce Ben Affleck, Matthew Perry, Channing Tatum, Lizzo, John Mayer, Drew Barrymore ve Chelsea Handler gibi isimlerle gündeme gelmişti.

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