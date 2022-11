Cinsiyet değiştiren fenomen Mika Can Raun, Türk lirasını klozete atmıştı! Bikinili paylaşımına yorum yağdı

Sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan Mikail Can Kurnaz yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Cinsiyet değiştiren ve kalça/göğüs ameliyatları olan fenomen Mika Can, geçtiğimiz günlerde 100 liralık banknotları klozete atarken video yayınlamış ardından göz altına alınmıştı.

Sosyal medyada paylaşımlarına devam eden Mika Can, yine takipçilerini şaşırtmayı başardı. Son olarak beyaz bikinisiyle şezlongta güneşlenirken pozlarını paylaşan Mika Can'a takipçilerinden övgü dolu yorumlarda bulundu.



Bikinisindeki Playboy logosu dikkat çeken Mika Can'a gelen 'Playboy'un yeni travestisi' yorumu ise dikkat çekti.