MAGAZİN

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz: Ameliyatlarım devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 10:17 | Son Güncelleme

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirmiş ve açıklamalarıyla olay olmuştu. Neslihan Doğrusöz sakal ektirip adını da değiştirmişti. İşte Doğrusöz'ün son hali

Katıldığı bir moda programıyla adını duyuran Neslihan Doğrusöz, geçtiğimiz yıl aldığı bir kararla cinsiyet değiştirmeye karar vermiş, bir dizi operasyon geçirerek ismini de Doruk olarak değiştirmişti.

Doğrusöz, UçanKuş kameraları tarafından bir AVM’de görüntülendi. Doğrusöz, “Ameliyatlarım devam ediyor. Sakalla başladık devam ediyoruz. Benim için zor olmuyor. Olumsuz tepkiler almıyorum. Uzun bir ilişkiden çıktım. Ayrıldık. 2020’de de evlilik patlatmam lazım” dedi.

Capture

Neslihan Doğrusöz 2018 Bikini Fitness Şampiyonu ve milli sporcu olan Büşra Eyen ile sevgiliydi. Doğrusöz'ün yaşadığı süreçte en büyük destekçisi Eyen idi.

Neslihan Doğrusöz, iki sene önce katıldığı “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla adını duyurmuştu. 2005 yılından bu yana moda dünyasının içinde olan Doğrusöz, Marie Clarie, Vogue ve Elle gibi önemli dergilerde çalıştı. Bu yıl ise cinsiyet değiştirmeye karar verdi ve yeni kimliğini “Merhaba, ben Doruk” diyerek sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşımının ardından gündeme bomba gibi düşen Doğrusöz kimseye kulak asmadan hayatına devam ediyor.

'Söylemek zorundayım' İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı! 'Söylemek zorundayım' İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı!
Sevgilisi için giydi; paylaşımı olay olduSevgilisi için giydi; paylaşımı olay oldu
'Yuva yıktım mı' yanıtına Zeynep Yılmaz'dan imalı mesaj'Yuva yıktım mı' yanıtına Zeynep Yılmaz'dan imalı mesaj
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
neslihan doğrusöz Neslihan Doğrusöz doruk Neslihan Doğrusöz son hali

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Emniyetten dev operasyon! Binlerce gözaltı var!

Emniyetten dev operasyon! Binlerce gözaltı var!

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Protesto ediyoruz

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Protesto ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reynmen fenomen olmadan önce bakın ne yapıyormuş!

Fenomen olmadan önce bakın ne yapıyormuş!

Lider Şahin kural bozdu! Didem Soydan paylaşımı

Kural bozdu! Sevgilisini paylaştı

Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi bakın kimmiş!

Mucize Doktor'un Açelya'sı sevgilisini paylaştı! Olay oldu

Özge Özpirinçci hayvan desenli tulumuyla beğeni topladı

Sevgilisi için giydi; paylaşımı olay oldu

Şeyma Subaşı'na 'yuva yıktın mı' sorusu! Zeynep Yılmaz'dan imalı yanıt

'Yuva yıktım mı' yanıtına Zeynep Yılmaz'dan imalı mesaj

Hadise göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle, O Ses Türkiye'ye damga vuracak!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.