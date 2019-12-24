Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz: Ameliyatlarım devam ediyor

Katıldığı bir moda programıyla adını duyuran Neslihan Doğrusöz, geçtiğimiz yıl aldığı bir kararla cinsiyet değiştirmeye karar vermiş, bir dizi operasyon geçirerek ismini de Doruk olarak değiştirmişti.

Doğrusöz, UçanKuş kameraları tarafından bir AVM’de görüntülendi. Doğrusöz, “Ameliyatlarım devam ediyor. Sakalla başladık devam ediyoruz. Benim için zor olmuyor. Olumsuz tepkiler almıyorum. Uzun bir ilişkiden çıktım. Ayrıldık. 2020’de de evlilik patlatmam lazım” dedi.

Neslihan Doğrusöz 2018 Bikini Fitness Şampiyonu ve milli sporcu olan Büşra Eyen ile sevgiliydi. Doğrusöz'ün yaşadığı süreçte en büyük destekçisi Eyen idi.

Neslihan Doğrusöz, iki sene önce katıldığı “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla adını duyurmuştu. 2005 yılından bu yana moda dünyasının içinde olan Doğrusöz, Marie Clarie, Vogue ve Elle gibi önemli dergilerde çalıştı. Bu yıl ise cinsiyet değiştirmeye karar verdi ve yeni kimliğini “Merhaba, ben Doruk” diyerek sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşımının ardından gündeme bomba gibi düşen Doğrusöz kimseye kulak asmadan hayatına devam ediyor.



