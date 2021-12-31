Cinsiyet değiştirip erotik filmlerde oynamıştı! Türkiye'nin ilk trans kadını Emel Aydan'ın ilginç hikayesi

Yeşilçam'ın ateşli yıldızı Emel Aydan, uzun yıllar gerçek kimliğini gizleyerek yaşadı. Filmlerdeki cinsel içerikli sahneleriyle akıllara kazınan Aydan'ın kim olduğunu, rol arkadaşı Gazanfer Özcan fark etmişti.

1951 yılında İstanbul'da doğan Emel Aydan'ın, cinsiyet değiştirmeden önceki adı Erdoğan Kaşif'ti.

Gösteri sanatçısı Hüseyin Kaşif ve striptizci Nur Sürer'in oğlu olarak dünyaya gelen Erdoğan Kaşif, kadın olmak istediğini fark edince, İtalya'da cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu.

Kadın olduktan sonra adını Emel Aydan olarak değiştiren yıldız, bir süre İsviçre'de striptizcilik yaptı.

Türkiye'ye döndükten sonra gerçek kimliğini gizlemeyi tercih eden Emel Aydan, 20'den fazla erotik filmde rol aldı.

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'yle porno ve pornoya yakın filmlerin üretimi yasaklandı.

Yasaklarla birlikte sonra eren seks furyası, dönemin oyuncularını da zor durumda bıraktı. Oyunculuğu bırakma kararı alan Emel Aydan, uzun bir süre gece kulüplerinde çalıştı.



