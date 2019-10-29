Cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi; engelleyen kuzenini vurdu (2)

TUTUKLANDI\nKonya'n\u0131n Emirgazi il\u00e7esinde, sevdi\u011fi \u0130.K.'yi evinden ka\u00e7\u0131rmak isterken, engel olan k\u0131z\u0131n kuzeni \u015eenol K.'yi tabancayla vurarak, yaralayan \u00d6zlem K. (27), sevk edildi\u011fi adliyede \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131.PARTNER\u0130\u015fte asker \u0130do Tatl\u0131ses\u00c7ald\u0131klar\u0131 telefonu satmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken yakaland\u0131larTren hemzemin ge\u00e7itte t\u0131ra \u00e7arpt\u0131: 1 \u00f6l\u00fc
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