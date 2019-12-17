Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi: Türkiye 153 ülke arasında 130. sırada

Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'nde 153 ülke arasında 130. sırada yer aldı.

Endekste Türkiye; kadınların ekonomiye katılımı ve fırsat eşitliği kategorisinde 136., işgücüne katılımda 135., aynı işe eşit ücrette 106., eğitim olanaklarına erişimde 13., sağlıkta 64. ve siyasi yaşamda temsilde 109. sırada yer aldı.

Endeks; kadınların ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim olanakları, sağlık ve kadınların siyasal açıdan güçlendirilmesi gibi kriterlere göre hazırlanıyor.

İzlanda cinsiyet eşitsizliğinin en az görüldüğü ülke olarak bu yıl da birinci sırada yer aldı.

'Uçurumun kapanması 100 yıl alacak'

Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu ve Genel Müdürü Klaus Schwab, cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması konusunda çok az ilerleme kaydedildiğini belirterek "Bu yılki rapor, bu konuda acilen harekete geçilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Şimdiki değişim hızıyla eşitsizliğin ortadan kaldırılması yaklaşık 100 yıl alacak" şeklinde konuştu.

Schwab, şöyle devam etti:

"Özellikle genç kuşağın bu konuda ilerici görüşlere sahip olduğu günümüzün küreselleşen dünyasında bu kabul edilemez bir durum. Eşit katılımı sağlayamazsak, tüm toplum için dördüncü sanayi devrimi taahhüdümüzü yerine getiremeyiz, ortak refaha ulaşma yolunda ekonomilerimizi büyütemeyiz ve Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşamayız."