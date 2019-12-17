HABER

Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi: Türkiye 153 ülke arasında 130. sırada

17.12.2019 14:25 | Son Güncelleme

Endeks; kadınların ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim olanakları, sağlık ve kadınların siyasal açıdan güçlendirilmesi gibi kriterlere göre hazırlanıyor. İzlanda cinsiyet eşitsizliğinin en az görüldüğü ülke olarak bu yıl da birinci sırada yer aldı.

Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi: Türkiye 153 ülke arasında 130. sırada

Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'nde 153 ülke arasında 130. sırada yer aldı.

Endekste Türkiye; kadınların ekonomiye katılımı ve fırsat eşitliği kategorisinde 136., işgücüne katılımda 135., aynı işe eşit ücrette 106., eğitim olanaklarına erişimde 13., sağlıkta 64. ve siyasi yaşamda temsilde 109. sırada yer aldı.

Endeks; kadınların ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim olanakları, sağlık ve kadınların siyasal açıdan güçlendirilmesi gibi kriterlere göre hazırlanıyor.

İzlanda cinsiyet eşitsizliğinin en az görüldüğü ülke olarak bu yıl da birinci sırada yer aldı.

'Uçurumun kapanması 100 yıl alacak'

Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu ve Genel Müdürü Klaus Schwab, cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması konusunda çok az ilerleme kaydedildiğini belirterek "Bu yılki rapor, bu konuda acilen harekete geçilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Şimdiki değişim hızıyla eşitsizliğin ortadan kaldırılması yaklaşık 100 yıl alacak" şeklinde konuştu.

Schwab, şöyle devam etti:

"Özellikle genç kuşağın bu konuda ilerici görüşlere sahip olduğu günümüzün küreselleşen dünyasında bu kabul edilemez bir durum. Eşit katılımı sağlayamazsak, tüm toplum için dördüncü sanayi devrimi taahhüdümüzü yerine getiremeyiz, ortak refaha ulaşma yolunda ekonomilerimizi büyütemeyiz ve Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşamayız."

2006'dan beri yayımlanan endekste ilk 10 ülke şöyle sıralandı:

  1. İzlanda
  2. Norveç
  3. Finlandiya
  4. İsveç
  5. Nikaragua
  6. Yeni Zelanda
  7. İrlanda
  8. İspanya
  9. Ruanda
  10. Almanya

İskandinav ülkeleri listenin üst sıralarında yer alıyor

Listeye göre cinsiyet eşitsizliğinin en fazla olduğu 10 ülke ise şöyle:

144. Umman

145. Lübnan

146. Suudi Arabistan

147. Çad

148. İran

149. Demokratik Kongo Cumhuriyeti

150. Suriye

151. Pakistan

152. Irak

153. Yemen

Yolun ortasında o halde görünce... Yolun ortasında o halde görünce...
İncirlik ve Kürecik üsleri - ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye'nin üsleri kapatma konusunda ciddiyetini anlamak için mevkidaşımla görüşmem lazımİncirlik ve Kürecik üsleri - ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye'nin üsleri kapatma konusunda ciddiyetini anlamak için mevkidaşımla görüşmem lazım
İngiltere'nin Brexit'te geçiş sürecini uzatmayacağı iddia edildiİngiltere'nin Brexit'te geçiş sürecini uzatmayacağı iddia edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Antalya'da bankada soygun girişimi

Antalya'da bankada soygun girişimi

Pervez Müşerref idama mahkum edildi

Pervez Müşerref idama mahkum edildi

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kremlin: Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planları görüşülecek

Kremlin: Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planları görüşülecek

Memet Kılıç hakkında arama kararı

Memet Kılıç hakkında arama kararı

İngiltere'nin Brexit'te geçiş sürecini uzatmayacağı iddia edildi

İngiltere'nin Brexit'te geçiş sürecini uzatmayacağı iddia edildi

Esad'ın amcası hakkında 4 yıl hapis cezası talebi

Esad'ın amcası hakkında 4 yıl hapis cezası talebi

Son dakika: Rusya'dan kritik Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Kritik Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin Rusya'dan açıklama

’Yüzyılın Anlaşması’ belgelerine ulaşıldı mı?

’Yüzyılın Anlaşması’ belgelerine ulaşıldı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.