Cinsiyete özel çeviri sunuyor!

Google, çevirilerindeki cinsiyet önyargısını azaltmak için Translate uygulamasını güncelledi. Translate önceden “o” kelimesini sadece “he” yani erkek diye çeviriyordu. Oldukça cinsiyetçi olan bu yaklaşımdan Google geri adım attı.

Bazı dillerde başlatılan çevirilerde artık “o” kelimesi erkek ve kadın olarak iki farklı seçenek altında sunuluyor.

Bu girişim aslında ilk olarak Gmail’de başlamıştı. Gmail’in akıllı yanıt sisteminde yapay zeka devreye giriyordu ve akıllı yanıtlar kişinin erkek ya da kadın olmasına göre gruplandırılıyordu.

Google’ın cinsiyetçi olmayan çevirileri şimdilik; İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca ve Türkçe dil seçenekleri arasında yapılıyor. Örneğin Türkçe’den İngilizce’ye “O bir doktor” cümlesini çevirdiğinizde; Translate “He is a doctor” ve “She is a doctor” seçeneklerini sunuyor.

Son olarak Google’ın bu özelliğini duyurmak için Türkçe’den İngilizce’ye çeviri örneğini verdiğini belirtelim.

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