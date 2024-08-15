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  4. Cinsiyetini değiştiren dolandırıcı daha fazla kaçamadı! Bambaşka bir kimliğe büründü... Marmaris'te operasyonla yakalandı

Cinsiyetini değiştiren dolandırıcı daha fazla kaçamadı! Bambaşka bir kimliğe büründü... Marmaris'te operasyonla yakalandı

15.08.2024 16:09
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Tam 50 dolandırıcılıktan kaydı vardı! Cinsiyetiyle birlikte adını da değiştiren firari daha fazla kaçamadı. Muğla'da düzenlenen operasyonda hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fırat Sedat Yıldırım yakalandı. Yıldırım'ın daha önceki adı da ortaya çıktı.

Marmaris'ta jandarma ekipleri düğmeye bastı, Antalya başta olmak üzere birçok ilde dolandırıcılığa karışan firari yakalandı. Hülya Yıldırım iken cinsiyetini ve adını değiştirince Fırat Sedat Yıldırım olan dolandırıcı tutuklandı.

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BİRÇOK İL VE İLÇEDE DOLANDIRICILIK YAPTI

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan çalışmalarda Antalya başta olmak üzere birçok il ve ilçede dolandırıcılık nedeniyle hakkında 50 ayrı suç kaydı bulunan ve 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fırat Sedat Yıldırım'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde olduğu belirlendi.

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MARMARİS'TE OPERASYON

Fırat Sedat Yıldırım, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Sedat Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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CİNSİYETİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Öte yandan şüphelinin, bir süre önce cinsiyet değiştirip, Fırat Sedat Yıldırım ismini aldığı öğrenildi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinsiyet değiştirme dolandırıcı
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