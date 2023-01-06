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Cip alamayınca kendisi yaptı! Gören bir daha bakıyor

06.01.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da yaşayan doğa tutkunu Bayram Hıdır, cip satın alacak imkanı olmayınca 1998 model Tofaş otomobilini kendi çabalarıyla arazi aracına dönüştürdü. Aracını yükselterek off-road lastikleri takan ve bazı değişiklikler yapan Hıdır, uzaktan görenlerin aracı gerçek cip zannederek fotoğraf çektiklerini belirtiyor. Modifiye ettiği aracıyla çıkamadığı yer olmadığını belirten Hıdır, “Ustalar pek fazla yanaşmayınca aracın çoğu uygulamasını kendim yaptım” dedi.

Cip alamayınca kendisi yaptı! Gören bir daha bakıyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Bayram Hıdır, yaklaşık 3 sene önce bir galeriden 98 model Tofaş Kartal otomobil satın aldı. Doğa tutkunu ve profesyonel avcı olan evli ve 2 çocuk babası Hıdır, yüksek kesimli ve zor arazilerde otomobili ile güçlük çekince aracında değişiklikler yapmaya karar verdi. Aracını yükselterek off-road lastikleri takan ve bazı değişiklikler yapan Hıdır, cip alacak gücü olmadığı için kendi otomobilinde bu uygulamaları yaptığını, uzaktan görenlerin cip zannederek, fotoğraf çektiklerini belirtiyor.

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“CİP ALMAYA DURUMUM OLMADIĞI İÇİN ARACIMI CİP GİBİ KULLANMAYA BAŞLADIM”

Otomobilini yaklaşık 2 yıldır arazi şartlarına uygun halde kullandığını söyleyen Bayram Hıdır, “Doğayı sevdiğim için yayalara çok çıkıyorum. Aracın orijinal haliyle çok sıkıntılar yaşadım, aklıma da böyle bir uygulama geldi. İlk etapta aracı yükselttik ve lastiklerini değiştirdik. Sonrasında görsel şeyler ekledik, bu şekilde kullanıyorum. Bir cip almaya paramız yetmediği için bu aracı cip olarak kullanmaya çalışıyorum” dedi.

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“UZAKTAN GÖRENLER ÜNLÜ MARKALARIN CİPİ SANIYOR, ÇIKAMADIĞIM YER OLMUYOR”

Otomobilin insanların dikkatini çektiğini kaydeden Hıdır, “Motoru şuan için orijinal, sonuçta arazi aracı değil otomobil ama altı çamura batmadığı sürece gücü dahilinde benim çıkamadığım yer olmuyor. Yolda da şu ana kadar herhangi bir problem yaşamadım. Görenlerin tepkisi çok güzel, uzaktan yanına gelene kadar bunu ünlü markaların cipleri sanıyorlar. Yanına gelip Kartal yazısını gördüklerinde fark ediyorlar. Fotoğraflarını çekiyorlar” ifadelerine yer verdi.

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“USTALAR PEK FAZLA YANAŞMAYINCA ARACIN ÇOĞU UYGULAMASINI KENDİM YAPTIM”

Otomobilin dönüşümünde çoğu uygulamayı kendisinin yaptığına dikkat çeken Bayram Hıdır, “İlk aldığımızda altını yükselttirmek istedim ama kimse yapmadı. Ustalar pek fazla yanaşmadı. Aracın çoğu uygulamasını kendim, aklım erdiğinde kendi imkanlarım ile yaptım. Piyasa yüksek olduğu için farklı alma şansım da yok, o nedenle benim her türlü işimi görüyor. Çok engebeli araziye zaten sokmuyorum, aracın geçeceği kadar yol olduğu sürece her türlü geçiyorum” şeklinde konuştu.

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İHA

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