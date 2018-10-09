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Cip, emniyet şeridindeki tankere çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 14:37 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Bolu Dağı tünelleri çıkışında meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, emniyet şeridinde bekleyen tankere arkadan çarptı.

Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), (DHA)- TEM Otoyolu Bolu Dağı tünelleri çıkışında meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, emniyet şeridinde bekleyen tankere arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde TEM otoyolu Bolu Dağı tünelleri çıkışında meydana geldi. Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Duran Güleray idaresindeki 54 HK 280 plakalı cip, emniyet şeridinde bekleyen Serdal Öztürk yönetimindeki 06 AY 2559 plakalı tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip sürücüsü Duran Geleray ile eşi Hatice Güleray yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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