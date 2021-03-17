Cip ile çarpışan hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı

Karaman’da cip ile çarpıştıktan sonra yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi Tren Garı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.S. (23) yönetimindeki 70 ER 660 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, kavşakta A.D idaresindeki 70 AAN 669 plakalı Fort marka cip ile çarpıştıktan sonra kontrolünü kaybederek yan yattı. Kazada yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü O.S, yaralandı. Yaralı sürücü çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan kavşak, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

