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Cip ile otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 15:43 | Son Güncelleme

Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Kastamonu-Taşköprü karayolu Hasköy Köyü mevkisinde Celal Yılmazoğlu (64) idaresindeki 37 BD 376 plakalı otomobil, Kastamonu’dan Hanönü ilçesine gitmekte olan Uğur Özbek yönetimindeki 06 AGL 137 plakalı ciple çarpıştı.

Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kastamonu-Taşköprü karayolu Hasköy Köyü mevkisinde Celal Yılmazoğlu (64) idaresindeki 37 BD 376 plakalı otomobil, Kastamonu’dan Hanönü ilçesine gitmekte olan Uğur Özbek yönetimindeki 06 AGL 137 plakalı ciple çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Celal Yılmazoğlu ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hilal Yılmazoğlu (11) ve Tevfik Baran Yılmazoğlu (13) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi ile Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı
Kazada otomobilde bulunan yiyecekler, etrafa savrulurken emniyet güçleri ve akaryakıt istasyonundan görevli bir personel, yolu temizledi. Yolun temizlenmesinin ardından kaza yapan otomobil, vatandaşların da yardımıyla akaryakıt istasyonuna çekilirken kapalı olan yol, tekrar araç trafiğine açıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan, kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil, yola çıktığı esnada cip ile çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle otomobil, yaklaşık 40 metre sürükleniyor.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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