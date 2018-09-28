HABER

Cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 12:11 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kınık ilçesinde, cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Kınık ilçesinde, cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Değirmencieli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Özel maden ocağında çalışan Bekir Mektepli (30), şirkete ait 35 HD 4582 plakalı cip ile Kınık merkeze doğru yola çıktı. Mektepli yönetimindeki cip, karşıdan gelen Hami İkiz'in kullandığı 45 DY 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Hami İkiz ve yanındaki Samet Arıcan ile cip sürücüsü Bekir Mektepli yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıCip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiye!
Sevgilisi tarafından yakılan kadının otomobilden atılma anı kameradaSevgilisi tarafından yakılan kadının otomobilden atılma anı kamerada
İtfaiyeye semt pazarı engeliİtfaiyeye semt pazarı engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren Afif Demirkıran'a kritik görev

Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren Afif Demirkıran'a kritik görev

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sapık şeyh 5 erkek çocuğa kabusu yaşattı! Skandal savunma

Sapık şeyh 5 erkek çocuğa kabusu yaşattı! Skandal savunma

İstanbul'da huzurevinde yangın!

İstanbul'da huzurevinde yangın!

Babasının sevgilisini öldürdü! 'O kadın aramıza girdi'

Babasının sevgilisini öldürdü! 'O kadın aramıza girdi'

Elif ve Pınar'ın ardından Edanur için de kötü haber!

Elif ve Pınar'ın ardından Edanur için de kötü haber!

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

İsyan ettiren görüntü! Bunu yapan bir baba

İsyan ettiren görüntü! Bunu yapan bir baba

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.