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Cip ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 19:38 | Son Güncelleme

Cip ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde cip ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Ahmet Süleymanoğlu idaresindeki 34 MH 773 plakalı cip, Bolu Dağı Tüneli yakınlarında dinlenme tesisine girmek üzere olan Mutlu B. yönetimindeki CB 5312 KM plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hurdaya dönen cipin sürücüsü ağır yaralandı, araçta bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Anadolu Bolu Kaza

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