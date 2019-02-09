Cip, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, kamyona arkadan çarpan cipin sürücüsü çiftçi Bilge Demirel (42) yaşamını yitirdi, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Selçuklu Köprülü Kavşağı'nda bugün saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İzmir yönüne giden çiftçi Bilge Demirel yönetimindeki 64 NF 900 plakalı cip, Sefer Arslan yönetimindeki 45 FZ 199 plakalı kamyona arkadan çarpıp, takla attı. Kazada, cip sürücüsü Demirel ile aracındaki Gökhan Çoban (34) ve Deniz Özdemir (34) yaralandı. Kazayı görenler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Araçta sıkışan Bilge Demirel itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Daha sonra 3 yaralı, ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Demirel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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