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Cip kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 01:25 | Son Güncelleme

BOLU'da, D-100 Karayolu'nda cipin kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, D-100 Karayolu'nda cipin kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında, D-100 Karayolu Üniversite Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bolu istikametine giden Serkan Yazıcı idaresindeki 16 NDV 50 plakalı cip, üniversite yoluna gitmek için kırmızı ışıkta bekleyen İsmail Arıkan yönetimindeki 14 EL 688 plakalı hafif ticari araç ile Esra İlhan idaresindeki 14 GF 490 plakalı otomobile çarptı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte İsmail Arıkan'ın kullandığı hafif ticari araçta bulunan Aynur Arıkan yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları, Serkan Yazıcı'nın kullandığı cipin kazadan önce bariyerlere çarparak yolda zikzak çizdiğini söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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