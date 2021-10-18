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Çip krizi akıllı telefon üreticilerine zarar veriyor

18.10.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canalys’e göre, 2021’in üçüncü çeyreğinde akıllı telefon sevkiyatları yıldan yıla yüzde altı düştü. Firma, sevkiyat problemlerinin büyük bir kısmının, bu şirketlerin tüketici talebini karşılamasını imkansız kılan bileşen kıtlığından kaynaklandığını söylüyor.

Çip krizi akıllı telefon üreticilerine zarar veriyor

Bir ön tahmine göre, Samsung, pazarın yüzde 23’ünü ele geçirerek 2021’in üçüncü çeyreğinde en fazla cihazı sevk eden şirket oldu. Güney Koreli şirket için iyi haber şu ki, durum bir yıl öncesinden daha kötü durumda değil. İkinci sırayı geri alan ise Apple oldu. Apple pazar payını yıldan yıla 3 puan artırmayı başardı. İlk beşi tamamlayan Çinli üreticiler üçlüsü ise şu şekilde: Xiaomi, Vivo ve Oppo. Bu üç şirket birlikte, pazarın yüzde 34’ünü ele geçirdiler. Bu üç şirket de Çinli holding BBK Electronics’e ait. 

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APPLE'IN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Yine de, bu sıralamalarda Apple’ın başarısının iPhone 13 satışlarına dayandığını düşündüğünüzde Apple’ın performansı etkileyici. Zira iPhone 13 henüz yeni tanıtıldı ancak sevkiyat konusunda lider konumuna ulaşmasını sağladı. Canalys, şirketin rakamlarından özel olarak söz etmedi, ancak Apple’ın tedarik zincirinin gücü, zorlu bir pazarda gelişmesine yardımcı olmuş olabilir. Şirket, çip çıktısının önemli bir bölümünü yöneten TSMC’nin en önemli müşterilerinden biri.

Canalys Baş Analisti Ben Stanton, “Yonga seti kıtlığı gerçekten hepimize vurdu” dedi. “Akıllı telefon endüstrisi, cihazların üretimini elinden gelen en iyi şekilde en üst düzeye çıkarmak için çabalıyor.” Sorun şu ki, arz sıkıntısının 2022’ye kadar devam etmesi bekleniyor.

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akıllı telefon Apple Samsung
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