Çip krizi ciddi bir sorun haline geldi

Son dönemde pandeminin de etkisiyle çip üretiminde önemli boşluklar oluştu. Halihazırda üst seviye çiplerin üretiminin çok büyük bir bölümü TSMC tarafından karşılanıyordu. Fakat artan talep karşısında TSMC’nin de eli kolu bağlanmış oldu. Akıllı telefon sektöründeki dev isimlerden tutun da ekran kartı pazarındaki markalara kadar pek çok isim TSMC’den ek üretim kotası talep etti. Fakat bu talepler reddedildi.

Bu yetmezmiş gibi Microsoft ve Sony’nin ekran kartı üretim talepleri de görmezden gelindi. Ayrıca pek çok otomobil üreticisinin çip sıkıntısı da hala çözülebilmiş değil.

ÇİP KRİZİ YILLARCA SÜREBİLİR

Halihazırda çip krizinin atlatılması için girişimde bulunan bazı şirketler var. Fakat bu şirketlerin TSMC kalitesinde üretime erişebilmeleri için en az 3 – 4 yıllık bir süreçten geçmeleri gerekiyor. Bu da önümüzdeki 3 – 4 yıl boyunca çip sıkıntısının devam edebileceği anlamına geliyor.

Çip sıkıntısının daha da büyümesi halinde, bilgisayar ve akıllı telefon üretimi başta olmak üzere pek çok sektörde aksamalar meydana gelmesi bekleniyor. Çünkü artık günümüzde hemen hemen tüm elektronik eşyalar çalışmak için gelişmiş çiplere ihtiyaç duyuyorlar. Nitekim sizlerin de tahmin edebileceği üzere bu çipleri geliştirmek çok kolay değil.

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