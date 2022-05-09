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Çip krizi etkisi: Bazı BMW'ler o özellikler olmadan geliyor!

09.05.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman otomobil üreticisi BMW, yaptığı bir açıklamaya göre bazı araçlarını geçici olarak Android Auto veya Apple CarPlay desteği olmadan teslim ediyor. Yaşanan bu gelişme, devam eden çip krizinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Çip krizi etkisi: Bazı BMW'ler o özellikler olmadan geliyor!

Çip krizi otomobil üreticilerini etkiledi, etkilemeye de devam ediyor. Şirketler, özellikle de koronavirüs pandemisi döneminde ağırlaşan yarı iletken kıtlığı yüzünden zor günler geçiriyor. Hatta bazıları montaj hattındaki otomobil üretimini dahi durdurmak zorunda kalıyor. Bu zorlu süreci montaj hattını durdurmadan atlatabilmek için seçili özellikleri araçlardan çıkarak müşterilerine teslimat yapan üreticiler de oluyor. Son bir rapora göre ise BMW de bu yolu tercih edenlerden.

BMW'DEN ANDROID AUTO VE APPLE CARPLAY KARARI

Automotive News Europe'a göre Alman otomobil üreticisi, devam eden yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle bazı araçlarını geçici olarak Android Auto veya Apple CarPlay desteği olmadan gönderiyor. Haberde yer alan açıklamasına göre ise BMW, tedarikçilerini değiştirerek Android Auto veya CarPlay'i tam olarak desteklemeyen bir çip kullanmaya başladı.

BMW

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"HAZİRAN AYI SONUNA KADAR..."

Şirket yaptığı açıklamada, etkilenen araçların kablosuz olarak "en geç Haziran ayı sonuna kadar" bir yazılım güncellemesi alacağını da sözlerine ekledi.

Yakın zamanda bir BMW aracı satın alan kişilerin etkilenip etkilenmediğini ise aracın üretim kodunda "6P1" olup olmadığını kontrol ederek anlayabileceği söyleniyor. Ayrıca söz konusu araçların tamamının 2022'nin ilk dört ayında üretildiği ve varış noktalarının ABD, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere olduğu bildiriliyor.

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BMW
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