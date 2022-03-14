Çip krizi etkisi: Ford, "çipsiz araba" satacak!

Çip krizi hem otomobil dünyasında hem de teknoloji dünyasında büyük bir baskı yaratırken, üreticiler yeni çözümler bulmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Bu anlamda "çipsiz araba" çözümleri zaman zaman gündeme geliyor. Yeni bir habere göre ise ABD merkezli bir otomobil devi bunu denemeye başlıyor. Evet, Ford'tan bahsediyoruz.

FORD ÖNCE ARACI SATACAK SONRA...

Automotive News'in raporuna göre, Ford yakında arka klima ve ısıtma kontrollerine güç sağlayan çipler olmadan bazı Ford Explorer modellerini satmaya ve göndermeye başlayacak. Ford, çipsiz arabaların çiplerini ise bir yıl içinde bayilere gönderecek. Daha sonra bayiler bu çipleri müşterilerin araçlarına takacak.

Ancak bu değişiklik geçici olacak.

FORD SÖZCÜSÜNDEN İNDİRİM MESAJI

Ford sözcüsü Said Deep, The Verge'e verdiği demeçte, ısıtma ve klimanın ön koltuklardan kontrol edilebileceğini ve arka kontrolleri olmayan bir araç satın almayı seçen müşterilerin indirimli fiyat alacağını söyledi.

Diğer birçok şirket gibi Ford da çip krizinin getirdiği zorluklarla boğuşuyor.

