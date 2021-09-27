Çip krizi sektöre ağır darbe vurdu

Küresel çapta değerlendirildiğinde bu krizin ne zamana kadar devam edeceği ise henüz net değil. Dünyanın önde gelen otomotiv firmaları bu durumdan büyük zarar görüyor.

AlixPartners tarafından yayınlanan bu rapora bakıldığında firmalarda yaşanan çip kıtlığının maliyetleri yüzde 90 seviyesinde artıracağı farkedildi. Sektörün toplam gelirinde yaşanan düşüş bunun en önemli nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Burada asıl sorun gelir ile ilgili yaşanan düşüş.

Konuyla ilgili bu şirket önceden 2 farklı rapor yayınlamıştı. Bu raporlardan ilki krizin sektöre olan maliyetinin 61 milyar dolar seviyelerinde olacağı ile ilgiliydi. Ancak kimse krizin böylesini hızlı bir şekilde derinleşeceğini tahmin edemedi.

Ortaya çıkan son tahminlere göre 7,7 milyon daha az araç üretildi. Bu durumda satışlardan aktarılan gelirin çok ciddi şekilde düştüğü ortaya çıktı. İlk etapta çiplerin teslim edilme süreleri 21 haftaya kadar uzadı. Ancak otomotiv sektöründe yaşanan üretim yavaşlaması hesaba katılmadı. Çip krizi sektöre zarar vermeye devam ediyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre bazı galeriler sırf sergilemek için araç kiralamaya başladı. Yani ellerinde olmayan bir ürünü aslında kiralayarak göstermeye çalıştı. Bu durum karşımıza araç fiyatlarının yükselişi olarak çıktı. Ayrıca Türkiye gibi ülkelerde yaşanan döviz krizleri araç fiyatlarının çok daha fazla artmasına neden oldu.

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