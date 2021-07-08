Çip krizi teknoloji sektörünü iyice zorda bıraktı

Akıllı telefon sektöründeki dev isimlerden tutun da ekran kartı pazarındaki markalara kadar pek çok isim TSMC’den ek üretim kotası talep etti. Fakat bu talepler reddedildi.

Bu yetmezmiş gibi Microsoft ve Sony’nin ekran kartı üretim talepleri de görmezden gelindi. Ayrıca pek çok otomobil üreticisinin çip sıkıntısı da hala çözülebilmiş değil.

EN AZ 3-4 YIL GEREKİYOR

Halihazırda çip krizinin atlatılması için girişimde bulunan bazı şirketler var. Fakat bu şirketlerin TSMC kalitesinde üretime erişebilmeleri için en az 3 – 4 yıllık sürece ihtiyaç var. Bu da önümüzdeki 3 – 4 yıl boyunca çip sıkıntısının devam edebileceği anlamına geliyor.

BİLGİSAYARLAR VE AKILLI TELEFONLAR ETKİLENEBİLİR

Çip sıkıntısının daha da büyümesi halinde, bilgisayar ve akıllı telefon üretimi başta olmak üzere pek çok sektörde aksamalar meydana gelmesi bekleniyor. Çünkü artık günümüzde hemen hemen tüm elektronik eşyalar çalışmak için gelişmiş çiplere ihtiyaç duyuyorlar.

Nitekim sizlerin de tahmin edebileceği üzere bu çipleri geliştirmek çok kolay değil.

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