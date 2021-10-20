Çip krizi üretimi etkiliyor

Bu krizin tahminlerden önce başlamasının temel sebebi ise pandemi oldu. Pandemi ile birlikte çip sektöründe yaşanan krizler biraz daha büyüdü. Bu problem ilk olarak otomobil sektörünü etkiledi. Şimdi ise teknoloji sektörü bu krizden hayli etkilenebilir.

Çip krizinin derinleşmesi başta otomobil sektörü olmak üzere diğer sektörleri de etkiledi. Halihazırda teknoloji sektöründeki firmalar da çip sıkıntısı çekiyorlar. Özellikle akıllı telefon, işlemci ve ekran kartı üretimi tarafında faaliyet gösteren isimler bu durumdan hayli şikayetçi.

Pek çok firmanın üretim bandını yavaşlattığı ve üretim miktarlarını büyük oranda düşürdüğü gelen iddialar arasında. Bu durum ister istemez fiyatların artmasına da zemin hazırlayacaktır.

Böyle bir durumda karşımıza nasıl bir tablo çıkar gerçekten tahmin etmek pek kolay değil.

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