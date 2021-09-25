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Çip krizi üst noktaya taşındı

25.09.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyadaki çip tedarikçilerinin hayli sınırlı sayıda olması, arz talep dengesinin bozulmasına neden oldu. Şu sıralar özellikle otomobil sektöründe çip krizine bağlı olarak bazı üretim sıkıntıları bulunuyor. Bu üretim sıkıntısının önümüzdeki günlerde artmasını bekleyebiliriz.

Çip krizi üst noktaya taşındı

Çip tedariki konusunda dünyanın bir numaralı ismi olan TSMC geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. TSMC tarafından yapılan açıklamada bekleme süresinin 21 haftaya kadar çıktığı belirtildi.

Peki bu süreç ne kadar devam edecek? Şu anda akıllı telefon üretiminde bir sıkıntı yok. En azından kullanıcılara yansımış bir sıkıntıdan bahsedemeyiz. Fakat önümüzdeki süreçte, eğer çip krizine bir çözüm bulunmazsa, akıllı telefonlardan, bilgisayarlara kadar pek çok alanda sıkıntıların yaşanması muhtemel görünüyor.

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Elbette dip not olarak şunu da belirtmemiz lazım. Şu anda Intel ABD’de büyük yatırımlarla çip üretim fabrikası kuruyor. Bu fabrikanın 2024 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Dolayısıyla 2024 yılına kadar bu krizin öyle ya da böyle çözülmesi pek de mümkün değil. Elbette yine de bekleyip göreceğiz.

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