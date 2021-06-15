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Çip krizine salgının yükselen etkisi de eklendi

15.06.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asya’da salgın çip krizini derinleştirmeye devam ediyor. Özellikle son dönemlerde bu çok daha net bir şekilde görülebiliyor. İşte içinden çıkılmaz bir hale gelen çip krizinin detayları.

Çip krizine salgının yükselen etkisi de eklendi

Otomobillerden akıllı telefonlara kadar aklınıza gelebilecek her alanda çipler bir şekilde kullanılıyor. Bu nedenle üretimin aksaması durumunda büyük bir boşluk oluşabiliyor. Durumun farkında olan üreticiler çip krizini aşabilmek için yeni bazı tedbirler alıyor. Şimdiye kadar bu tedbirler az da olsa işe yaradı.

Birçok çip şirketi ya stok yaptı ya da Kovid-19 konusunda sıkı önlemler aldı. Böylece üretim noktasında sorunlar biraz bile olsa giderildi. Asya’dan gelen vaka sayılarındaki artış haberleri ise işleri başka bir noktaya taşıdı. Görünen o ki çip krizi giderek derinleşiyor.

TAYVAN'DA VAKALAR ARTTI

Kovid-19 vakalarında yaşanan bu ani yükseliş nedeniyle Asya ülkeleri ciddi oranda zorlanıyor. Buna Tayvan'ı örnek olarak gösterebiliriz. Ülkede Mayıs ayının sonlarına kadar vaka sayısı tek haneye sahipti. Şimdi ise günlük vaka sayısı 3 haneli sayılara yükseldi.

IBM çip krizi konusunda son derece tedirginIBM çip krizi konusunda son derece tedirgin

Durum böyle olunca ülkede alınan önlemler giderek artırıldı. Geçtiğimiz gün 287 yeni vaka ve 24 ölüm olduğu söylendi. Böylece Mayıs ayının başından beri vaka sayısı ciddi oranda artış gösterdi. Tayvan bu konuda kötü bir tablo çizmeye başladı.

ÇİP KITLIĞI BÜYÜYEBİLİR

Tayvan gibi ülkeler özellikle çip üreticileri için son derece kritik. Aynı şekilde Malezya ve diğer çevre ülkelerde de benzer vaka artışları yaşanıyor. Durum böyle olunca küresel çip kıtlığının daha fazla büyüyeceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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